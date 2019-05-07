HABER

'Deli Mehmet' turizmi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 10:00 | Son Güncelleme

 MUĞLA'da, Gökova Körfezi'nde bulunan Akçapınar sahili, 'Deli Mehmet' adıyla bilinen yöresel rüzgar nedeniyle yılda yaklaşık 150 bin sörf tutkununu ağırlıyor.

'Deli Mehmet' turizmi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, Gökova Körfezi'nde bulunan Akçapınar sahili, 'Deli Mehmet' adıyla bilinen yöresel rüzgar nedeniyle yılda yaklaşık 150 bin sörf tutkununu ağırlıyor.
Dünya üzerinde ilk üç kitesurf (uçurtma sörfü) merkezinden biri olan Gökova Körfezi'nin Akçapınar sahili, 'Deli Mehmet' olarak bilinen rüzgarın esmesiyle adrenalin tutkunlarının akınına uğradı. Ula ilçesi Akçapınar Mahallesi'ndeki kitesurf merkezi Akçapınar Plajı, farklı heyecan arayanların buluşma noktası oldu. Yapılaşmadan uzak, 150 metre uzunluğunda bel hizasına kadar gelen sığ bölüme sahip, denize doğru giren 3,5 kilometrelik plaj, özellikle kitesurf öğrenmek ve pratik yapmak isteyenler için büyük kolaylık sağlıyor. 3 azmağın beslediği temiz suyuyla dikkati çeken ve dibi tamamen kumluk olup, ayakkabı giymeden kitesurf yapma olanağı bulunan plaj, bu özeliği ile de kitesurf tutkunlarının ilk adresi oluyor. Nisan ayının ilk haftalarında esmeye başlayan, haziran ve eylül ayları arasında zirveye çıkan ve ekim ayının sonu itibariyle sona eren rüzgar, Akçapınar Sahili'ni kitesurf tutkunları için cazip kılıyor. Termal rüzgar, havanın ısınması ile saat 11.00'de esmeye başlıyor ve saat 18.00- 19.00 aralığında sona eriyor. Gün içerisinde farklı şiddette esen termal rüzgarın başlangıç seviyesinden pro-seviyeye kadar kiteboardçular için uygun olması da 7 aylık süreçte rüzgarsız günü neredeyse yok denecek kadar az olan plajı, tercih sebebi yapıyor.
Akçapınar sahiline övgüler yağdıran kitesurf eğitmeni Yavuz Aksakal, "Uçurtmayı iplerle kontrol ederek güç elde ediyorsunuz, ürettiğiniz güçle de su üzerinde ayağınızdaki boardla kayabiliyorsunuz. Birkaç sporun birleşimi diyebiliriz, yelken, wakeboard ve surf. Kiteboardun doğa sporlarının hepsinde olduğu gibi belli kuralları var. Bu kurallara uyulduğu zaman hiçbir tehlikesi bulunmuyor. Sonuçta sudayız, uçurtma size yerçekimsiz ortam sağlıyor, çok rahat hissediyorsunuz, denge ihtiyacı yok, güç gerektirmiyor. Kurallara da uyduğunuz zaman gerçekten çok rahat yapabileceğiniz keyifli ve tehlikesiz bir spor. Akçapınar dünya üzerinde uçurtma sörfü yapılabilecek ilk üç merkezden biri. Diğer ikisi Brezilya ve Dominik Cumhuriyeti'nde bulunuyor. Rüzgarın stabil, suyun sığ olması, öğrenmeyi, boardu kontrol etmeyi kolaylaştırıyor" dedi.
Aksakal, kiteboardun bir denge sporu olduğunu belirterek, "Çocuklar için 30 kilogram üstü, yetişkinler için ise herhangi spor altyapısı gerektirmeden herkes bu sporu kolayca öğrenebilir. İlk defa kiteboard deneyecek olanlar için başlangıç eğitimlerine katılmaları gerekmektedir. 3 gün süren başlangıç eğitimi sonrasında kişisel beceriye bağlı olarak kişi, eğitimde öğrendiklerini kendi başına malzeme kiralayarak deneyebilir hale gelebilir ya da board sonrası eğitimlere katılarak sürüş yeteneklerini geliştirirler" diye konuştu.
'DELİ MEHMET' RÜZGARI
1970'li yıllarda bölgede yaşayan 'Mehmet' adlı bir balıkçı, rüzgarlı bir günde eşiyle tartışır ve arkadaşlarının engellemelerine rağmen eşinin dırdırından kurtulmak için denize açılır, bir daha geri dönmez. Teknesi günler sonra sahilde bulunur, cesedine ise ulaşılamaz. Bölgede yıl boyunca yaşanan rüzgara da o günden sonra 'Deli Mehmet' adı veriliyor.

FOTOĞRAFLI

'Deli Mehmet' turizmi'Deli Mehmet' turizmi'Deli Mehmet' turizmi'Deli Mehmet' turizmi

PARTNERTuğba Altıntop'tan şoke eden suçlama!Tuğba Altıntop'tan şoke eden suçlama!
58 yaşında bisikletle Türkiye’yi turluyor58 yaşında bisikletle Türkiye’yi turluyor
TSK'den sınır ötesine hava harekatıTSK'den sınır ötesine hava harekatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı'dan flaş Öcalan ve HDP iddiası!

Nagehan Alçı'dan flaş Öcalan ve HDP iddiası!

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

Çukur'a Koçovalılar'ın yeni düşmanı damga vurdu!

Çukur'a Koçovalılar'ın yeni düşmanı damga vurdu!

Yasak Elma'ya damga vuran yeni güzel!

Yasak Elma'ya damga vuran yeni güzel!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

İstanbul seçimlerinde aday çıkarmayacaklar

İstanbul seçimlerinde aday çıkarmayacaklar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da PKK operasyonu! 3 kış sığınağı imha edildi

Hepsini burada saklamışlar! Bir bir imha ettiler

23 Haziran İstanbul seçimlerinde nerede oy kullanacağım? (YSK Seçmen sorgulama)

23 Haziran İstanbul seçimlerinde nerede oy kullanacağım? (YSK Seçmen sorgulama)

TSK'den sınır ötesine hava harekatı

TSK'den sınır ötesine hava harekatı

Günlük burç yorumları 7 Mayıs Salı - Ay, İkizler burcunda ilerliyor

Ay, Neptün açısında zorlu gelişmeler!

Bakanlık duyurdu! Teröristlere ağır darbe

Bakanlık duyurdu! Teröristlere ağır darbe

Nihal Olçok: İmamoğlu liderlik yolunda

Nihal Olçok: İmamoğlu liderlik yolunda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.