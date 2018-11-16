"Delirten hastalık"tan sinir blokajı ile kurtuldu

Antalya'da yaşayan 41 yaşındaki Sunay Öztürk'ün, dişlerinin daha beyaz olması için yaptırdığı operasyonların ardından tüm dişlerini çektirmek zorunda kalmasıyla gündeme gelen "delirten hastalık", İstanbul'da yaşayan 58 yaşındaki Emine Penbe'ye de kabusu yaşattı.

DUYGU YENER - Yüz bölgesine uygulanan "sinir blokajı", halk arasında "delirten hastalık" olarak bilinen ve geçmeyen ağrılara yol açan trigeminal nevralji hastalarının umudu oldu.

Ağrıları nedeniyle çok sayıda hastaneye başvurduğunu ifade eden Penbe, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ağrılarım geçmeyince en son psikiyatri bölümüne gittik. Bir ay hastanede kaldım, uyutuldum. Ağrılar yine geçmeyince Beşiktaş'a gittim. Kendimi bir yerden atıp kurtulmak istedim. O sırada biri geldi, oturup çay içtik. Ben hoca olduğunu bilmiyordum. 'Teyze sana yardımcı olacağım' dedi. Beni Ankara'ya gönderdi. Tedavim çok iyi gidiyor, ağrılarım geçti. İki çocuğum bir torunum var. Onlara kavuşmayı çok istiyorum. Daha önce de burada tedavi olan birisini televizyonda izledim."

- "Her diş tedavisi sonrası aynı durum olmaz"

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Karadaş ise uygulanan tedaviye ilişkin yaptığı açıklamada, halk arasında ani şiddetli yüz ağrısı olarak bilinen trigeminal nevraljinin, delirten hastalık olarak adlandırıldığını belirterek, "Yüzde en sık gördüğümüz ağrı tipi, sinir alanında bıçak saplanma, elektrik çarpması gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Eşlik eden diğer semptomlarla birlikte iyileşme süreci de uzuyor." dedi.