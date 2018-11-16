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"Delirten hastalık"tan sinir blokajı ile kurtuldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.11.2018 11:08 | Son Güncelleme

Halk arasında "delirten hastalık" olarak bilinen hastalığa yakalanan ve geçmeyen ağrıları nedeniyle zor günler yaşayan 58 yaşındaki Emine Penbe, sinirlere uygulanan "sinir blokajı" yöntemiyle sağlığına kavuştu - Emine Penbe: "Ağrılarım geçmeyince en son psikiyatri bölümüne gittik. Bir ay hastanede kaldım, uyutuldum. Ağrılar yine geçmeyince Beşiktaş'a gittim. Kendimi bir yerden atıp kurtulmak istedim. O sırada biri geldi, oturup çay içtik. Ben hoca olduğunu bilmiyordum. 'Teyze sana yardımcı olacağım' dedi. Beni Ankara'ya gönderdi" - Doç. Dr. Ömer Karadaş: "Her hasta diş tedavisi sonrasında aynı durumu yaşayacak diye bir durum söz konusu değildir. Bazı hastalar ilaç kullanarak fayda görürken, Emine Hanım da buna yanıt alamamış. Uyguladığımız tedavide hem ilaç hem de girişimsel yöntemlerle iyi sonuç aldık"

DUYGU YENER - Yüz bölgesine uygulanan "sinir blokajı", halk arasında "delirten hastalık" olarak bilinen ve geçmeyen ağrılara yol açan trigeminal nevralji hastalarının umudu oldu.

Antalya'da yaşayan 41 yaşındaki Sunay Öztürk'ün, dişlerinin daha beyaz olması için yaptırdığı operasyonların ardından tüm dişlerini çektirmek zorunda kalmasıyla gündeme gelen "delirten hastalık", İstanbul'da yaşayan 58 yaşındaki Emine Penbe'ye de kabusu yaşattı.

İki yıl önce dişlerine uygulanan tedavi sonrasında uzun süre ağrı çeken Penbe'nin yardım çağrısı üzerine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl devreye girdi. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı'nda tedavi altına alınan Penbe, sinirlere uygulanan "sinir blokajı" yöntemiyle sağlığına kavuştu.

- "Kendimi atacaktım, yanıma biri geldi hocaymış"

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Emine Penbe, iki yıl önce diş tedavisi yaptırdıktan sonra ağrılarının bir türlü geçmediğini bu yüzden dişlerinin tamamına yakınını çektirmek zorunda kaldığını söyledi.

Ağrıları nedeniyle çok sayıda hastaneye başvurduğunu ifade eden Penbe, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ağrılarım geçmeyince en son psikiyatri bölümüne gittik. Bir ay hastanede kaldım, uyutuldum. Ağrılar yine geçmeyince Beşiktaş'a gittim. Kendimi bir yerden atıp kurtulmak istedim. O sırada biri geldi, oturup çay içtik. Ben hoca olduğunu bilmiyordum. 'Teyze sana yardımcı olacağım' dedi. Beni Ankara'ya gönderdi. Tedavim çok iyi gidiyor, ağrılarım geçti. İki çocuğum bir torunum var. Onlara kavuşmayı çok istiyorum. Daha önce de burada tedavi olan birisini televizyonda izledim."

- "Her diş tedavisi sonrası aynı durum olmaz"

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Karadaş ise uygulanan tedaviye ilişkin yaptığı açıklamada, halk arasında ani şiddetli yüz ağrısı olarak bilinen trigeminal nevraljinin, delirten hastalık olarak adlandırıldığını belirterek, "Yüzde en sık gördüğümüz ağrı tipi, sinir alanında bıçak saplanma, elektrik çarpması gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Eşlik eden diğer semptomlarla birlikte iyileşme süreci de uzuyor." dedi.

Karadaş, daha önce de diş tedavisi sonrasında bütün dişlerini çektirmek zorunda kalan Sunay Öztürk ile gündeme gelen hastalığın tedavisinde de sinir blokajı uyguladıklarını aktardı.

Hastaların geçmeyen ağrıları nedeniyle çok fazla farklı ilaç kullandıkları bu nedenle de ilaçların yan etkilerine maruz kaldıklarını söyledi.

Doç. Dr. Karadaş, diş tedavisi sonrasında eşlik eden uzun süreli ağrıları kombine olarak değerlendirdiklerine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Her hasta diş tedavisi sonrasında aynı durumu yaşayacak diye bir durum söz konusu değildir. Bazı hastalar ilaç kullanarak fayda görürken, Emine Hanım da buna yanıt alamamış. Uyguladığımız tedavide hem ilaç hem de girişimsel yöntemlerle iyi sonuç aldık. Şu an mevcut ağrılarında yüzde 80 oranında azalma görüldü. Hastamız yemek yemeye, kendi işlerini yapmaya başladı. Uygun ilaçları uygun dozda kullanıp ağrıyan sinir alanına blokaj tedavisi uygulamalarımız oluyor. Hastalar bunlardan çok fayda görüyor. Tam sonuç alana kadar devam ettireceğiz."

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