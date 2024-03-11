DEM'den İstanbul için dikkat çeken paylaşım! 'Size mecbur değiliz'

31 Mart seçimlerine gidilirken siyasetin gündemi de hareketlendi. Özellikle gözler İstanbul'da hangi adayın kazanacağına çevrilmiş durumda.
DEM Parti İstanbul adayı Meral Danış Beştaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Beştaş, İstanbul seçimleriyle ilgili hazırlanan videoyu hesabından "Kendimize oy veriyoruz! Size mecbur değiliz!" yorumuyla paylaştı.
Kendimize oy veriyoruz! Size mecbur değiliz!@MuratCepnii @dempartistanbul #rabeDEMhat#DEMgelirdevrandöner pic.twitter.com/tsw10ZexXf— Meral Danış Beştaş (@meraldanis) March 10, 2024