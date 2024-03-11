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DEM'den İstanbul için dikkat çeken paylaşım! 'Size mecbur değiliz'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
11.03.2024 00:01
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CHP ile İstanbul'da ittifak yapacağı iddia edilen DEM Parti'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. DEM Parti İstanbul adayı Meral Danış Beştaş sosyal medya hesabından "Kendimize oy veriyoruz! Size mecbur değiliz!" yorumuyla bir video paylaştı.

DEM'den İstanbul için dikkat çeken paylaşım! 'Size mecbur değiliz'

31 Mart seçimlerine gidilirken siyasetin gündemi de hareketlendi. Özellikle gözler İstanbul'da hangi adayın kazanacağına çevrilmiş durumda.

"SİZE MECBUR DEĞİLİZ"

DEM Parti İstanbul adayı Meral Danış Beştaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Beştaş, İstanbul seçimleriyle ilgili hazırlanan videoyu hesabından "Kendimize oy veriyoruz! Size mecbur değiliz!" yorumuyla paylaştı.


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