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DEM Parti, Tunceli Belediyesi'nin ismini 'Dersim' diye değiştirdi! X hesabı kapattı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
19.04.2024 23:10
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DEM Parti, Tunceli Belediyesi'nin sosyal medyadaki ismini “Dersim Belediyesi” olarak değiştirdi. Yapılan değişiklik sonrası hesap X tarafından kapatıldı. İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, "Profil adıyla birlikte hesap adını da değiştirince, X kural hatası olarak işaretleyip, hesabı kapattı" dedi.

DEM Parti, Tunceli Belediyesi'nin ismini 'Dersim' diye değiştirdi! X hesabı kapattı

Yerel seçimlerde DEM Parti, kazandığı Tunceli Belediyesi’nin resmi hesabının ismini “Dersim Belediyesi” olarak değiştirdi. Yapılan isim değişikliği sosyal medyada gündem olurken daha hesaba ulaşılamadığı görüldü.

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, "Profil adıyla birlikte hesap adını da değiştirince, X kural hatası olarak işaretleyip, hesabı kapattı" dedi.

İşte Değirmenci'nin açıklaması:

"DEM Parti, Tunceli Belediyesi'nin resmi x hesabının ismi 'Dersim Belediyesi' olarak değiştirildi. Profil adıyla birlikte hesap adını da değiştirince, x kural hatası olarak işaretleyip, hesabı kapattı."


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