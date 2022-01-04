Demet Akalın, Deha Bilimlier ile Gülşah Saraçoğlu konusunda geri adım attı! "Beni bu olaydan bir salın"

Avukat Aslı Bilimlier'le evli olan şarkıcı Deha Bilimlier ile Gülşah Saraçoğlu'nun aşk yaşadığı iddia edilmişti.

İkiliye yakın isimlerden Demet Akalın ise açıklamasında "Geçen sene iki tarafı da uyarmıştım" diyerek herkesi şoke etmişti.

BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

Demet Akalın bu açıklaması sonrası Gülşah Saraçoğlu ile takipleşmeyi de bıraktı. Akalın daha sonra ise "karga" paylaşımı yaptı.

Demet Akalın paylaşımında "Kartalı gagalamaya cesaret eden tek kuş kargadır. Kartalın üstüne oturur ve boynunu ısırır. Ancak kartal yanıt vermez, karga ile savaşmaz; kartal zaman veya enerji israf etmez. Sadece kanatlarını açar ve göklerde yükselmeye başlar. Uçuş ne kadar yüksekse, karganın nefes alması o kadar zorlaşır ve karga oksijen eksikliğinden düşer. Kargalarla vakit kaybetmeyi bırakın. Sadece onları yükseklerinize götürün ve yolunuza devam edin..." yazdı.

"BENİ BİR SALIN!"

Herkes bu paylaşımının ünlü modacıya bir gönderme olduğunu düşündü. Demet Akalın bu tarz haberlere tepki gösterdi ve uyardığına dair yaptığı açıklamadan da geri adım attı. Akalın açıklamasında "Vallahi aklıma bile gelmedi… Artık beni Allah aşkına bu olaylardan bi salın… Evet sahneye gitme rica ediyorum dedim… Kulislerde hahahhii yapmayın dedim!! Bunu nasıl çekip ilişki olayına getirdiler hakikaten şaşkınım. Gülşah işinde başarılı bunu hep hatırlamalı hiç unutmamalı! Bir dost hatta eski bir dost…" dedi.

