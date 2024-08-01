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Demet Özdemir'den havuz pozları: Suya sere serpe uzanıp...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.08.2024 09:38
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Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren başarılı oyuncu Demet Özdemir, Instagram sayfasından havuzda çekilen pozlarını yayınladı. Ünlü isim, siyah mayosuyla sularda poz verdi.

Demet Özdemir'den havuz pozları: Suya sere serpe uzanıp...

Oğuzhan Koç ile kısa süre evliliğinden sonra sık sık özel hayatıyla gündeme gelen Demet Özdemir paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen güzel oyuncu, son olarak 16.3 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından havuzda çekilen karelerini paylaştı.

Siyah mayosuyla objektiflere poz veren 32 yaşındaki Özdemir, 219 bin beğeni alan gönderisine "Uzanmışım kendime" mesajını yazarak, siyah kalp emojisi ekledi.

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Havuza sere serpe uzanarak poz veren güzel oyuncuya hayranlarından beğeni yağdı.

"AŞK BENDE KISA SÜRÜYOR"

Demet Özdemir bir süre önce 'aşk' hakkında konuşarak şu ifadeleri kullanmıştı:

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"Aşkı kimyaya bağlıyorum. Birini tanımak zorunda değilsin, tek saniyelik müthiş bir an. Tasarlayamazsın, tarif edemezsin, ama bunun enerjisel ve kimyasal bir şey aşk. Aşkın kalıcılığının olduğunu düşünmüyorum. Hazları yaşadıktan, söyledikten sonrasının tamamen gerçeklerimizle tanışıp sevgiye dönüştüğüne inananlardanım. Aşkın uzun süre devam edebileceğini düşünmüyorum. Aşk bende çok kısa sürüyor."

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Demet Özdemir
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