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Demet Özdemir'den Hülya Duyar dansı paylaşımı! O anlar sosyal medyayı salladı

29.04.2021 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Özdemir sosyal medya hesabı üzerinden Doğduğun Ev Kaderindir dizisi oyuncularından Hülya Duyar'ın dans videosunu paylaştı. Dansı ile dikkat çeken Hülya Duyar'ın video postu kısa sürede büyük beğeni topladı. İşte, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Sultan'ı Hülya Duyar'ın dans videosu...

Demet Özdemir'den Hülya Duyar dansı paylaşımı! O anlar sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir Instagram hesabı üzerinden Hülya Duyar'ın dans ettiği videoyu paylaştı. Dünya dans gününde sempatik halleri ile dikkat çeken oyuncu Hülya Duyar'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni topladı. İşte, ünlü oyuncu Hülya Duyar'ın Instagram üzerinden paylaştığı dans videosu...

DEMET ÖZDEMİR'DEN HÜLYA DUYAR PAYLAŞIMI

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Sultan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hülya Duyar, Instagram hesabı üzerinden bir dans videosu paylaştı. Dünya dans gününde kendi dans ettiği videoyu paylaşan ünlü oyuncunun sempatik halleri ve kıvrak hareketleri kısa sürede 11binin üzerinde beğeni topladı. Demet Özdemir ise Hülya Duyar'ın videosunu "Seni yerim! Şaka değil! Gerçekten yerim!" notu ile paylaştı.

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HÜLYA DUYAR KİMDİR?

Hülya Duyar, 26 Haziran 1970’de Sivas’ta dünyaya gelmiştir. Hülya Duyar 1978 yılında Almanya’ya taşınmış ve çocukluk yıllarını orada geçirmiştir.

Ekran Resmi 2021-04-29 21.07.27

Duyar, 1989 yılında kuaför ve makyaj sanatçısı olarak tiyatroya adım atmıştır. 2000 yılında sinema ve televizyon çalışmalarına başlayan Hülya Duyar bugüne kadar; Günlük, Süperseks, Janjan, Made in Europe, Bir Bulut Olsam, Evet, Gönülçelen, Zenne, Mutluluk, Karagül, Deliha, Kuzu, Evlat Kokusu ve Fazilet Hanım ve Kızları gibi bir çok projede rol almıştır. Son olarak Eltilerin Savaşı adlı sinema filminde Hülya karaterine hayat veren Duyar, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Sultan karakterini canlandırmaktadır.


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Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Demet Özdemir Instagram
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