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Demet Özdemir'in sağlık durumu hayranlarını üzmüştü... Oyuncudan sevindiren haber geldi!

09.01.2024 15:34 | Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Demet Özdemir hem özel hayatı hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Özdemir, son olarak FOX TV ekranında seyircilerle buluşan oyuncu Demet Özdemir bir süredir sağlık sorunları yaşıyor. Özdemir'den hayranlarını sevindiren haber geldi. Sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin bilgi veren ünlü oyuncu, " Merak edenler için, çok şükür şuan çok iyiyim" dedi.

Oğuzhan Koç ile sekiz aylık evliliğini mayıs ayında bitiren Demet Özdemir özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor. Yunanistan'da ev alan oyuncu yoğun tempoda çalıştığını söylemişti.

Demet Özdemir, en son Engin Akyürek'le birlikte FOX'ta yayınlanan "Adım Farah" dizisinde rol alıyordu. Dizi 30 Aralık’ta final yapmıştı.

Demet Özdemir bir süredir sağlık sorunları yaşıyor. Evde dinlenerek iyileşmeye çalışan oyuncu geçen gün sosyal medyadan film tavsiyesi istemişti.

Özdemir'den hayranlarını sevindiren haber geldi. Oyuncu sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Oyuncu "Merak edenler için, çok şükür şuan çok iyiyim. Lütfen kendinize dikkat edin" ifadelerini kullandı.

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