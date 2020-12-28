Demi Lovato yeme bozukluğunu yendi, vücut çatlaklarını sergiledi

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Demi Lovato vücut çatlaklarını içeren fotoğraflar hakkında, 'Vücudumu ve tüm özelliklerini (toplum onları iyi veya kötü olarak görsün) kutlamak için çatlaklarımın üzerine gerçek parıltılı boya sürmeye başladım. Çatlaklarım gitmiyor, bu yüzden gece gündüz onlara küçük bir parıltı yapıyorum. Diyetisyenim, yeme bozukluğunun iyileşmesi böyle görünüyor' dedi.

Lovato şöyle devam etti: 'Yeme bozukluğundan kurtuluş olmadığına inanırdım. Herkesin oraya buraya kustuğunu yine de selülitleri olmaları nedeniyle mutsuz olduklarını biliyorum. Ancak kendimizi olduğumuz gibi sevip kabul etmeli ve bununla gurur duymalıyız.

'KENDİNİZİ İNANMADIĞINIZ BİR ŞEYE İKNA ETMEYİN'

Bu fotoğraflar bulunduğum yerin şerefine, bu yaz karantinada kendi başıma yaptığım ve onlardan utanmak yerine çatlaklarımı kutlamak istediğim bir küçük çekim. Ayrıca bunun mümkün olduğunu düşünmeyen herkese bir hatırlatma olsun: Gerçekten yapabilirsiniz size inanıyorum. Kendinize karşı nazik davranın ve hemen yolunuza devam etmeyi unutmayın. Kendinizi inanmadığınız bir şeye ikna etmeye çalışmak yerine, kendinizi kabul etmek için uğraşın.'