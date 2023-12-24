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  4. Demir çubukla darp edilen öğretim üyesinden acı haber! Beyin ölümü gerçekleşti

Demir çubukla darp edilen öğretim üyesinden acı haber! Beyin ölümü gerçekleşti

24.12.2023 19:24 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Konak ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan kavgada demir çubukla darp edilen ve 3 gündür hastanede tedavi gören Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) öğretim üyesi Dr. Salih Zafer Dicle'nin (64) beyin ölümü gerçekleşti. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklandı.

Demir çubukla darp edilen öğretim üyesinden acı haber! Beyin ölümü gerçekleşti

İzmir'in Konak ilçesinde acı bir olay meydanana geldi. İddiaya göre, 21 Aralık'ta aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup, konuşmak için Eşrefpaşa semtindeki bir kafeteryada bir araya geldi.

İki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirine demir çubuklarla saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DEMİR ÇUBUKLA DARP EDİLDİ!

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde demir çubukla darbedilen DEÜ Elektrik-Elektronik Bölümü öğretim üyesi Dr. Salih Zafer Dicle'nin beyin kanaması geçirdiğini belirledi. Dicle, ambulansla Dokuz Eylül Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olaya karışan şüphelileri gözaltına alırken, Dicle'nin bugün beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden S.K., E.G. ve T.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)

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İzmir konak
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