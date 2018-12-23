Demirci eşine 48 yıldır çıraklık yapıyor

"1960'da mesleğe çırak olarak başladım. Yaklaşık 6 sene çıraklık hayatım var. Çıraklık dönemini, babamın ustama verdiği 500 lira karşılığında tamamladım. 19 yaşımda usta oldum. 58 yıldır tezgahımda çalışıyorum, Allah'a hamdolsun. Yaptığım hiçbir takımdan şikayet yok. Çeliğin iyisini kullandım, gelişi güzel yapmadım. Vatandaşlara Allah rızası için hizmet ettim."

Sevim Yöndem ile evlendikten sonra ona da demirciliği öğreten Yöndem, yöredeki tek demirci ustası olarak çalışmayı sürdürüyor.

- "Eşimle çalışmaktan memnunum"

Sevim Yöndem de uzun yıllardır eşiyle çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Evlendikten sonra eşinin ne iş yaptığını merak etmesi sonrası demircilik mesleğiyle tanıştığını anlatan Yöndem, "Eşimle birlikte çalışıyoruz. Eşimle hayvanlarımıza bakıyoruz, dükkanda çalışıyoruz. Yazın yaylaya gidiyoruz, kış olmadan köye geliyoruz. Bu hayatı sürdürmekten memnunum. Çok şükür bu mesleğin ekmeğini yedik bu zamana kadar. 6 çocuk büyüttük, hepsini evlendirdik. Onlar şehirlere indi, bir tek ikimiz kaldık burada." diye konuştu.

