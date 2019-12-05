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Demirtaş’ın tahliye gündemi şehit ailelerini yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 10:23 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da 5 yıl önce 6-7 Ekim olaylarında 3 arkadaşıyla birlikte vahşice öldürülerek şehit edilen Hasan Gökgöz’ün babası Mehmet Gökgöz, CHP’li vekillerin eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesini gündeme getirmesine sert tepki gösterdi.Diyarbakır’da 5 yıl önce 6-7 Ekim olaylarında Yasin Börü ile birlikte vahşice öldürülerek şehit edilen Hasan Gökgöz’ün babası Mehmet Gökgöz, hastalığı gerekçe gösterilerek CHP’li vekiller tarafından tahliyesi istenilen eski HDP Genel Başkanı Selehattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasının gündeme getirilmesini kınadı.

Diyarbakır’da 5 yıl önce 6-7 Ekim olaylarında 3 arkadaşıyla birlikte vahşice öldürülerek şehit edilen Hasan Gökgöz’ün babası Mehmet Gökgöz, CHP’li vekillerin eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesini gündeme getirmesine sert tepki gösterdi.
Diyarbakır’da 5 yıl önce 6-7 Ekim olaylarında Yasin Börü ile birlikte vahşice öldürülerek şehit edilen Hasan Gökgöz’ün babası Mehmet Gökgöz, hastalığı gerekçe gösterilerek CHP’li vekiller tarafından tahliyesi istenilen eski HDP Genel Başkanı Selehattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasının gündeme getirilmesini kınadı. Gökgöz, CHP’li vekillerin bu konudaki açıklamalarını talihsizlik olarak değerlendirip, bu düşüncenin şehit aileleri olarak kendilerini derinden üzdüğünü kaydetti. Gökgöz, “CHP Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yıkmak için Selehattin Demirtaş’ın çıkmasını ve yarın tekrar oy almasını istiyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendini bizim yerimize koysun, çocuğu ölürse Selehattin Demirtaş onun davasından yargılanırsa bu kelimeyi kullanabilir mi, kullanamaz. Kesinlikle yok der avukat tutar, karşı çıkar. Neden bizim davamızda yargılanıyorken çıkarmak istiyorlar, oy için yapıyorlar. Ben karşıyım, kesinlikle onun çıkmasını istemiyorum. Protesto ediyorum, ona karşı elimden ne gelirse yaparım. Çıkarsa aynı tas aynı hamam, Selehattin Demirtaş eskiden neyse yine aynı. CHP ve PKK aynı zihniyet, aynı olmasalardı birbirine destek olmazlardı" dedi.

"Bunların gayesi Erdoğan’ı devirmek ve ülkeyi bölmektir"
CHP ve bunlar gibi düşünenlerin tek gayesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek olduğunu söyleyen acılı baba, şehit oğlunun azmettiricisi Selahattin Demirtaş’ın tahliyesinin konuşulmasının bile kendilerini üzdüğünü söyledi. Gökgüz, "Bunların gayesi Tayyip Erdoğan’ı yıkmaktır, başka hiçbir şey değil, ülkeyi bölmektir. Allah’ın izniyle biz var olana kadar bölemezler. Biz onu istemiyoruz bizi temsil etmesinler, Kürtleri öldürmekten, zulüm etmekten ve göz yaşı döktürmekten başka hiçbir şey yapmamışlar bunlar. Cumhurbaşkanına ve Adalet Bakanına sesleniyorum, özellikle bunu bırakmasınlar, eğer şuurunu kaybetmişse bende şuurumu kaybetmişim, o bir gün ben her gün kaybediyorum. 2 tane yetim benim boynuma bıraktı, kim yaptı Selehattin Demirtaş yaptı” diye konuştu.

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