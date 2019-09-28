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Demre'de kum zambakları çiçek açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 09:56 | Son Güncelleme

DÜNYADA ve Türkiye'de koruma altına alınan ve nesli tükenmekte olan kum zambakları, Antalya'nın Demre ilçesindeki Sülüklü Plajı'nda çiçek açtı.

Demre'de kum zambakları çiçek açtı

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- DÜNYADA ve Türkiye'de koruma altına alınan ve nesli tükenmekte olan kum zambakları, Antalya'nın Demre ilçesindeki Sülüklü Plajı'nda çiçek açtı. Sayıları gün geçtikçe azalan, koruma altındaki kum zambakları, bölge halkı ve turistlerin ilgi odağı haline geldi.
Antalya ve çevresinde çiçek açan kum zambakları, Demre'deki Sülüklü plajında yoğun olarak görülürken, plajdaki 50 kum zambağı yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gördü. Kum zambaklarının fotoğrafını çeken turistlerin yanı sıra, bir grup öğrenci de öğretmenleri eşliğinde gelerek kum zambaklarını inceledi.
KOPARTANA AĞIR CEZA VAR
Soğanlı bir bitki olan ve kökleri çok derinde bulunan kum zambakları, geniş ve uzun şeritsi yaprakları, yaklaşık 40- 45 santim boyunda, beyaz çiçekli olarak yetişiyor. Kum zambaklarının çiçeklenme dönemi ağustos sonu ile ekim ayı arasında değişiyor. Soğanlarının yurt dışına çıkarılması yasak olan kum zambaklarını koparanlara 60 bin 163 lira cezai işlem uygulanırken, kum zambaklarına zarar veren kurumlara da 300 bin 856 lira ceza yazılıyor.
'KORUNMASINI İSTİYORUM'
İlçedeki bir özel okulda eğitim gören 6'ncı sınıf öğrencisi Beren Benli, "Öğretmenimizle kum zambağı çiçeğini tanıdık. Çok güzel çiçekler. Bunların korunmasını istiyorum" dedi.
'ÖNLEM ALIRSAK, GELECEK NESİLLERE AKTARIRIZ'
Fen bilgisi öğretmeni Nuray Arslan, "Bugün öğrencilerimizle endemik bir tür olan kum zambağıyla tanıştık. Nesli tükenmekte olan bir çiçektir. Günümüzde küçük bir ortamda devam ediyor hayatına. Bu küçücük alanda önlem alırsak, gelecek nesillere de kum zambağını güzel bir şekilde aktarırız" diye konuştu.
'GÖRÜN, DİKKATLİ SEVİN VE KORUYUN'
İngiltere'de yaşamını sürdüren Rus Sveta Switlina, "Bu çiçek dünyada kırmızı çizgide, nesli tükenmekte olan bir çiçek. Bu çiçeği görmek isteyen Türkiye'ye gelsin. Görün, dikkatli sevin ve koruyun" dedi.
'ARTIK NESLİ TÜKENİYOR VE ÇOK AZLAR'
Çiçekleri inceleyen Nazlı Arıcı da şöyle dedi:
"Hafta sonu ailece gezintiye çıkmıştık. Etrafta kum zambakları olduğunu gördük. Çok hoşumuza gitti. İndik arabadan, baktık. Nesli tükenmekte olan kum zambakları bunlar. Biz bunların koruma altına alınmasını istiyoruz. Artık nesli tükeniyor ve çok azlar. Koruma altına alınırsa Demremiz için de güzel olur diye düşünüyorum."

FOTOĞRAFLI

Demre'de kum zambakları çiçek açtıDemre'de kum zambakları çiçek açtıDemre'de kum zambakları çiçek açtıDemre'de kum zambakları çiçek açtı

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