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"Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 15:14 | Son Güncelleme

Proje kapsamında Muğla'nın Bodrum, Fethiye ve Ula ilçelerinde hükümlülerce kıyı temizliği yapıldı

Muğla'nın Bodrum, Fethiye ve Ula ilçelerinde hükümlülerce "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında kıyı temizliği yapıldı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bodrum Belediyesi arasında, hükümlüler için imzalanan protokol kapsamında, Gümbet Değirmenler mevkisinde çevre temizliği yapıldı.

Etkinliğe, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay İzzet Adagideli, Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, Denetimli Serbestlik Cumhuriyet Savcısı Hasan Boran Bozdoğan'ın da olduğu yetkililer katıldı.

Kaymakam Yılmaz, yaptığı açıklamada, projenin hükümlülerin topluma yararlı işlerde çalışmaları açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Başsavcı Şükrü Arslan da Adalet Bakanlığının himayelerinde gerçekleştirilen projeye katılımın yoğun olduğunu belirtti.

Bir ay içinde ikinci kez çevre temizliği yapılan bölgeden yaklaşık bir ton atık malzeme toplandığı bildirildi.

- Fethiye

Fethiye ilçesinde de denetimli serbestlikten faydalanan 60 hükümlü, proje kapsamında Karagözler Mahallesi'ndeki 6 koyun yer aldığı bölgede çevre temizliği yaptı.

Aksazlar ile Büyük Samanlık Koyu ve yol kenarlarında temizlik yapan hükümlüler 1,5 ton çöp topladı. Kamyonete yüklenen çöpler geri dönüşüme gönderildi.

Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olduğunu dile getirdi.

Sadece bir bayram boyunca ilçede 1 milyon 300 bin misafirin ağırlandığını vurgulayan Şahiner, "İlçeye tatile gelenleri en iyi şekilde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Yoğunluktan ötürü ilçede çöp sorunu da yaşanıyor. Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Lütfen çöplerimiz konusunda hassas davranalım." diye konuştu.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker ise ilçenin güzel bir doğasının olduğunu, doğayı korumak adına herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

- Ula

Ula ilçesinin "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde, 90 hükümlü tarafından çevre temizliği yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte hükümlüler, Kadın Azmağı kıyısı, halk plajı, yol kenarları ve ormanlık alanda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, projeyle doğanın temiz tutulması, sahip çıkılması, çevre temizliğinin sağlanması ve doğanın korunmasının amaçlandığını bildirdi.

Etkinliğe, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban da katıldı.

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Akyaka bodrum Çevre temizliği denetimli serbestlik Fethiye Muğla Ula

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