Deneyen herkes farkı görüyor! Çamaşır makinesine alüminyum folyo atarsanız...

Kıyafetlerinizde inatçı lekelerden kurtulmak için alüminyum yöntemini kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Oldukça enteresan ve bir o kadar da etkili bir temizlik püf noktası bu...

Çamaşır makinesi çalıştığında statik elektrik üretir. Ortaya çıkan bu elektrik çamaşırlar üzerindeki lekelerin tamamen çıkmasını engeller. İşte tam da bu noktada devreye alüminyum folyo giriyor. Elinize bir miktar folyo alın ve parlak kısımları dışarıda kalacak şekilde minik toplar yapın. Artından bu minik topları çamaşırların içine atın.

LEKESİZ, PIRIL PIRIL ÇAMAŞIRLAR!

Makineyi normal çamaşır yıkar gibi çalıştırın. Makinede çamaşırları yıkadıktan sonra kuruması için asın.

Lekelerden tamamen arınan çamaşırların ilk günkü gibi tertemiz olduğunu göreceksiniz. Alüminyum folyo kullandıysanız makineye yumuşatıcı koymayabilirsiniz. Üstelik deterjanı da az miktarda kullanabilirsiniz. Çünkü alüminyum folyo inatçı lekeleri kökünden söktüğü için fazla bir deterjana ihtiyaç duymayacaksınız. İşte olay bu kadar basit! Deneyin ve yorumlarınızı bizimle paylaşın.



