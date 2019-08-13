Deneysel Ebola ilaçlarında yüzde 90'lık başarı

ANKARA/DAKAR (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) bir yıldan uzun süredir görülen Ebola salgınının tedavisinde yüksek oranda iyileşme sağlayan 2 ilaç geliştirildiği bildirildi.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünce (NIAID) yapılan açıklamaya göre, kurumun desteğiyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) eşgüdümünde yapılan araştırmada, KDC'deki yaklaşık 700 Ebola hastası üzerinde "REGN-EB3", "mAb114", "ZMapp" ve "Remdesivir" isimli ilaçlar denendi.

Virüsü kaptıktan sonra iyileşen kişilerden alınan antikorlarla geliştirilen "REGN-EB3" ile "mAb114" isimli ilaçlar, hastalığın erken safhalarında kişilerin vücutlarında daha az Ebola virüsü varken verildiğinde, vakaların yüzde 94'ünde iyileşme sağlandı.

İlaçlar, hastalığın daha ileri safhalarında verildiğinde ise "REGN-EB3" ilacını alan hastaların iyileşme oranı yüzde 71 olurken "mAb114" ilacını alan hastaların da yüzde 66'sı iyileşti.

- "Ebola hastalarından ölüm oranını önemli ölçüde düşüren ilk ilaçlar"

NIAID Direktörü Doktor Anthony Fauci, "REGN-EB3" ve "mAb114" ilaçlarının bilimsel olarak sağlıklı çalışmada, "Ebola hastalarından ölüm oranını önemli ölçüde düşüren ilk ilaçlar" olduğunu kaydetti.