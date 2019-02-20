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Deniz Baykal'ın taburcu olacağı tarih belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2019 10:15 | Son Güncelleme

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Ankara'daki tedavisinin 1 Nisan'da tamamlanacağı, Baykal'ın ardından memleketi Antalya'ya döneceği kaydedildi.

Deniz Baykal'ın taburcu olacağı tarih belli oldu

16 Ekim 2017 tarihinde beyne giden damarlardan birinin tıkanması sonucu hastaneye götürülen Deniz Baykal, yoğun bakımda 51 gün süren tedavisinin ardından fizik tedavi için Almanya'ya gitti. Geçen 20 Mart'ta Türkiye'ye dönen Deniz Baykal, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görürken, mayıs ayında farklı bir tedavi için Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, babasının Ankara'daki tedavisinin 1 Nisan'da tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydetti. Babasının daha sonra Antalya'ya döneceğini belirten Aslı Baykal, Baykal'ın kendisinin de yaşadığı Kepez ilçesinde ormanlık alan içinde bulunan Duacı Köyü'ndeki evinde istirahat halinde olacağını kaydetti.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
deniz baykal CHP

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