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Deniz Baykal sessizliğini bozdu! Giydiği tişört dikkat çekti

14.07.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal, 2002 yılında AK Parti Genel Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destekle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Baykal'ın röportaj sırasında giydiği tişört de dikkat çekti.

Deniz Baykal sessizliğini bozdu! Giydiği tişört dikkat çekti

2002 yılında CHP Genel Başkanı olan Deniz Baykal, o dönem okuduğu şiir yüzünden siyasi yasaklı olan AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destekle Meclis'e girmesini sağlamıştı.

Bu destek yıllar sonra bile konuşulmaya devam ederken, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Baykal konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

DENİZ BAYKAL: AKILLARI ALMIYOR

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk ve Cumhuriyet gazetesinden Sertaç Eş'e konuşan Baykal, siyasi fırsatçılık yapmadıklarını belirtti.

O dönem "Erdoğan'la anlaştı" iddialarına da tepki gösteren Baykal, temel inancının siyasi yasakların olmaması gerektiğini belirterek "Yasakların kaldırılmasını bazıları anlamıyor. Aklları almıyor" dedi.

GİYDİĞİ TİŞÖRT DİKKAT ÇEKTİ

Röportaj sırasında Baykal'ın giydiği tişört de dikkat çekti.

denız baykal

Önceki yıllarda bir AK Partili vekilin kendisine hediye etmiş olduğu tişörtün önünde Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan Baykal Gölü'nün çizimi olduğu ve üzerinde Rus alfabesiyle Baykal yazdığı görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Baykal Recep Tayyip Erdoğan
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Nedir bu RTE düşmanlığı arkadaş. Adam tek başına cumhuriyet tarihi boyunca yapılan hizmetin kat be katını gerçekleştirdi. Bu gün savunma sanayi yerlilik %80 olmuş 156 tane org sanayi 350 olmuş yapılan binlerce yatırım var
harbi cahilsin hala boş boş herşeye inanıyorsun yazık..
Geç bu demokrat ayaklarını hepiniz danışıklı dövüş yapıyorsunuz sizin iktidar olmak gibi bir derdiniz hiç olmadı böylesi daha konforlu nasılsa .
aman dikka et sanada yandaş demesinler kendileri atatürkün yada kendi partilerinin yandaşı olmaz ama karşı taraf hakkında ülken hakkında olumlu konuşunca yandaş oluyorsun

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