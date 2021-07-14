Deniz Baykal sessizliğini bozdu! Giydiği tişört dikkat çekti

2002 yılında CHP Genel Başkanı olan Deniz Baykal, o dönem okuduğu şiir yüzünden siyasi yasaklı olan AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destekle Meclis'e girmesini sağlamıştı.

Bu destek yıllar sonra bile konuşulmaya devam ederken, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Baykal konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

DENİZ BAYKAL: AKILLARI ALMIYOR

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk ve Cumhuriyet gazetesinden Sertaç Eş'e konuşan Baykal, siyasi fırsatçılık yapmadıklarını belirtti.

O dönem "Erdoğan'la anlaştı" iddialarına da tepki gösteren Baykal, temel inancının siyasi yasakların olmaması gerektiğini belirterek "Yasakların kaldırılmasını bazıları anlamıyor. Aklları almıyor" dedi.

GİYDİĞİ TİŞÖRT DİKKAT ÇEKTİ

Röportaj sırasında Baykal'ın giydiği tişört de dikkat çekti.

Önceki yıllarda bir AK Partili vekilin kendisine hediye etmiş olduğu tişörtün önünde Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan Baykal Gölü'nün çizimi olduğu ve üzerinde Rus alfabesiyle Baykal yazdığı görülüyor.



