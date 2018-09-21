Deniz dibinde buldular! Gözlerine inanamadılar

Gürcistan'da bir nehirde tüplü dalış yapmaya karar veren bir grup buldukları karşısında gözlerine inanamadı.

Hangi hayvana ait olduğunu anlayamadığı yumurtalar bir süre sonra çatlayınca gerçek ortaya çıktı.

Sürücü kamyonun içindekilerle ilgili listeyi polislere verdiğinde kamyondaki sayıyla tutmadığını gördüler ve kamyonu aramaya karar verdiler.

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Uzaktan bakıldığında sıradan bir tarla olduğunu düşünmüşlerdi ama yakından bakınca tüm gerçek ortaya çıktı.