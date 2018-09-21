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Deniz dibinde buldular! Gözlerine inanamadılar

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 09:45 | Son Güncelleme

Tüplü dalış gerçekleştiren bir ekip, denizin dibinde buldukları karşısında şaşkına döndü.

Dalış sırasında siyah bir kutuyla karşılaşan dalgıçlar, bakın kutunun içinden neler çıkardı...

İçinden çıkanlar şaşkına çevirdi

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Gürcistan'da bir nehirde tüplü dalış yapmaya karar veren bir grup buldukları karşısında gözlerine inanamadı.
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Buldukları siyah kutuyu açtıklarında neye uğradıklarını şaşırdılar.
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Kutunun içindeki poşeti çıkaran dalgıçlar hayatlarının şokunu yaşadı.
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Poşetten, insan kalıntıları ve küller çıktı.
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Bahçesindeki ağaç kütüğünün içinde yumurtalar bulan kadın, bir süre bekleyince sürprizle karşılaştı.
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Hangi hayvana ait olduğunu anlayamadığı yumurtalar bir süre sonra çatlayınca gerçek ortaya çıktı.
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Meğer yumurtalar bir kertenkeleye aitmiş!
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İşte yumurtaların içinden çıkan kertenkeleler...
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Polis, şüphelendiği kamyonu durdurduğunda çıkanlara inanamadı.
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Özel tasarlanmış mobilyaların içinden, 3 kilo eroinle birlikte milyonlarca dolar para çıktı.
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İşte yaşayan kaya ve içinden çıkanlar...
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Çin Vietnam sınırında bir kamyonu durduran Guangxi bölgesi polisleri, kamyondan çıkanlarla şok oldular.
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Sürücü kamyonun içindekilerle ilgili listeyi polislere verdiğinde kamyondaki sayıyla tutmadığını gördüler ve kamyonu aramaya karar verdiler.
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Kutuları açmaya başlayınca dehşete düştüler. Kutuların içinden 70 adet dondurulmuş Siyam timsahı ve 88 adet kuyruk bulundu.
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Uzaktan bakıldığında sıradan bir tarla olduğunu düşünmüşlerdi ama yakından bakınca tüm gerçek ortaya çıktı.
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İşte gizli esrar tarlasının o görüntüleri...
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Anahtar Kelimeler:
deniz polis

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