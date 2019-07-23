Deniz kaplumbağasının şezlonglar arasındaki yumurtlama çabası

Antalya’nın Alanya ilçesinde sahilde bir deniz kaplumbağasının şezlonglar arasında yumurtlama alanı kazdığına ait görüntü tepkilere neden oldu. Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan ise, yeşil deniz kaplumbağası olan bu türün şezlonglardan değil, etrafındaki insanlardan, patlayan flaş ve kamera ışıklarından korktuğu için yumurtlamadığını aktardı.

Geçen pazar günü Alanya’nın Ahmet Tokuş Bulvarı’ndaki Karayolları 133. Şubesi Şefliği karşındaki sahilde bir vatandaş tarafından plajda şezlongların arasında yumurtlama alanı kazmaya çalışan bir kaplumbağa görüldü. Bu vatandaş daha sonra kaplumbağayı cep telefonuyla kamerasına alarak sosyal medyada #dogayikoruyalim etiketiyle "Caretta caretta’ların üreme alanı olan Akdeniz sahillerinde denizin dibine kadar şezlongları indirmeyi anlamıyorum" yorumuyla paylaştı. Sosyal medyada kısa sürede birçok kişiye ulaşan görüntü tepkilere neden oldu.

“Flaşın patlamasının ardından kaplumbağa kafasını kuma gömmeye çalışıyordu”

Konuyla ilgili açıklama yapan ALÇED Başkanı Şerefnur Kayhan, görüntülerdeki kaplumbağanın Caretta caretta değil, Chelonia mydas (Yeşil deniz kaplumbağası) olduğunu söyledi. Alanya kıyılarında görülmeyen bir tür olduğunu ifade eden Kayhan, yeşil deniz kaplumbağası için şezlongların bir engel teşkil etmediğini belirterek, "Kaplumbağaya ebat ve güç olarak şezlonglar engellemez. Alanya kıyılarında görülmeyen bir tür olduğu için, yumurtlama alanı olmadığı için orayı seçmiş olabilir diye düşünüyoruz. Burada asıl büyük sorun, görüntüyü dikkatlice izlerseniz hayvanın yumurtlamamasının tek nedeni etrafındaki insan sesleri ve patlayan flaş ve kamera ışıklarından korkmasıdır. Flaşın patlamasının ardından kaplumbağa kafasını kuma gömmeye çalışıyordu. Korkutulmasaydı bu bölgeyi de yumurtlama alanı olarak seçebilirdi. Böyle bir durumla karşılaştıklarında hayvanın etrafına toplanılmaması, yüksek ses, hareket ve flaşlarla hayvanı korkutmamaları vatandaşlardan ricamız. Hayvan bir engelle karşılaşmışsa ve başa çıkamıyorsa sadece bu konuda ona yardım edilmesi ve etrafından uzaklaşarak onu korkutacak hareketlerden kaçınılması en doğrusu olacaktır" dedi.

