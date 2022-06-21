HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Deniz keyfi pahalıya patladı! Rus turistin para dolu çantası çalındı

Deniz keyfi pahalıya patladı! Rus turistin para dolu çantası çalındı

21.06.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'ya tatile gelen Rus kadın turist Leonardo Elsgolts (25), hayatının şokunu yaşadı. Genç kadın denize girdiği sırada, içinde 2 bin TL ve 6 gümüş yüzük olan çantası çalındı. Rus kadın, sahildekilerin desteğiyle polisten yardım istedi.

Deniz keyfi pahalıya patladı! Rus turistin para dolu çantası çalındı

Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Antalya Sahil Yaşam Parkı girişindeki plajda meydana geldi. Rusya'dan tatil için Antalya'ya gelen Leonardo Elsgolts, sevgilisi ve arkadaşıyla plaja geçti. Bir süre denize giren Elsgolts, döndüğünde içinde 2 bin TL, 6 gümüş yüzük, 1 akıllı bileklik ve kulaklığın bulunduğu çantasının olmadığını fark etti.

4bfda8ada5f73d482b67780c0b90e919

Rus kadın, sahildekilerin desteğiyle polisten yardım istedi. Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, hırsız ya da hırsızları belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı. Elsgolts, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadir Şeker davasındaki karar, maktulün annesini sevindirdiKadir Şeker davasındaki karar, maktulün annesini sevindirdi
Haziranda kâbusu yaşıyorlar! Ankara'dan sonra bir ilden daha korkunç karelerHaziranda kâbusu yaşıyorlar! Ankara'dan sonra bir ilden daha korkunç kareler
Pınar Gültekin davasında karar!Pınar Gültekin davasında karar!
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den 'ekonomi' mesajı: "Acil ihtiyaç vardır"

Bahçeli'den 'ekonomi' mesajı: "Acil ihtiyaç vardır"

Flaş açıklama: Yüzde 20'ye yakın oy kaybı var

Flaş açıklama: Yüzde 20'ye yakın oy kaybı var

Altında rekor için tarihi verdiler…

Altında rekor için tarihi verdiler…

Gelen hesapla şoke oldu! Adisyonu paylaştı

Gelen hesapla şoke oldu! Adisyonu paylaştı

Jandarmanın havaya ateş açmasına ilişkin Valilikten açıklama

Jandarmanın havaya ateş açmasına ilişkin Valilikten açıklama

İş için çağrıldığı evlerde yaptıkları mide bulandırdı! Kameraya yakalandı

İş için çağrıldığı evlerde yaptıkları mide bulandırdı! Kameraya yakalandı

İlginizi Çekebilir

Bir oturuşta yarısını yiyen var... Uzmanlardan karpuz uyarısı

Bir oturuşta yarısını yiyen var... Uzmanlardan karpuz uyarısı

Seks bebeklerinin playboyu! ''Ruhunuzu insanlar doyuramaz'' dedi

Seks bebeklerinin playboyu! ''Ruhunuzu insanlar doyuramaz'' dedi

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Lezzeti herkese göre değil ama faydası çok

Lezzeti herkese göre değil ama faydası çok

Eskiden milyonerdi! Şimdi cansız mankenlerle ıssız adada...

Eskiden milyonerdi! Şimdi cansız mankenlerle ıssız adada...

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.