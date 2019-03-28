Deniz Köken, engelli vatandaşlara, kadınlara ve çocuklara özel projeleriyle halkın gönlünü kazanıyor

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, geliştirdikleri projelerin odağında kadınlar ve çocuklar olduğunu dile getirdi. Köken, çalışan kadınlara destek olmak için semt kreşleri açacaklarını vurguladı.

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, kadınlar ve çocuklar için gerçekleştirecekleri projeleri anlattı. AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, “Semt kreşleri çalışan kadınlarımıza destek olmak amacıyla farklı lokasyonlar da hayata geçirilecek. Böylelikle çalışan annelerimizin gözü arkada kalmayacak ve çocuklarımız emin ellerde, hem akranlarıyla eğlenerek hem öğrenerek vakit geçirecekler. Ailelerin refahı, mutluluğu ve huzuru en önemli önceliğimizdir” dedi.

Kreş ve kadın lokali parkı

"Bir yerleşke içerisinde çocukları kreşte, anneleri ise kadınlar lokalinde ağırlayacağımız kreş ve kadın lokali parkı projemiz, bu niteliği ile iyi örneklerden biri olacak" diyen Köken, "Annelerin, etkileşimi çocukların neredeyse yanı başında sürdürebildiği, çocukların ise okul öncesi eğitimi anne sıcaklığına en yakın noktada almalarını sağlayacak bu sıcak proje ile geleceğe umutla bakıyoruz" ifadelerine yer verdi.