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Deniz Köken, engelli vatandaşlara, kadınlara ve çocuklara özel projeleriyle halkın gönlünü kazanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 13:55 | Son Güncelleme

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, geliştirdikleri projelerin odağında kadınlar ve çocuklar olduğunu dile getirdi.

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, geliştirdikleri projelerin odağında kadınlar ve çocuklar olduğunu dile getirdi. Köken, çalışan kadınlara destek olmak için semt kreşleri açacaklarını vurguladı.
AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, kadınlar ve çocuklar için gerçekleştirecekleri projeleri anlattı. AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, “Semt kreşleri çalışan kadınlarımıza destek olmak amacıyla farklı lokasyonlar da hayata geçirilecek. Böylelikle çalışan annelerimizin gözü arkada kalmayacak ve çocuklarımız emin ellerde, hem akranlarıyla eğlenerek hem öğrenerek vakit geçirecekler. Ailelerin refahı, mutluluğu ve huzuru en önemli önceliğimizdir” dedi.

Kreş ve kadın lokali parkı
"Bir yerleşke içerisinde çocukları kreşte, anneleri ise kadınlar lokalinde ağırlayacağımız kreş ve kadın lokali parkı projemiz, bu niteliği ile iyi örneklerden biri olacak" diyen Köken, "Annelerin, etkileşimi çocukların neredeyse yanı başında sürdürebildiği, çocukların ise okul öncesi eğitimi anne sıcaklığına en yakın noktada almalarını sağlayacak bu sıcak proje ile geleceğe umutla bakıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Engelli çocuklar için özel tesis
Köken, bedensel engelli çocukların kullanımına yönelik 8 bin 400 metrekarelik bir alanda özel olarak tasarlanan farkındalık parkı projesinin, çocukların uyum ve eğitim süreçlerini desteklemeyi amaçladığını belirterek, "Çocukların bedensel ve mental becerilerini artıracak oyuncakların yanı sıra parkta ayrıca engelli çocuklarımız ve onların kaygısını her an yaşayan ebeveynleri için aile danışmanlık hizmetleri de verilecek" dedi.

Ahşap oyuncak atölyesi, bisiklet parkuru, trafik eğitim ve etüt merkezi açacak
AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken ayrıca, “Ahşap oyuncaklarının merkezi olarak Osmanlı dönemi çocuklarının en mutlu olduğu yerlerden biri olan ilçemizi, güncel yorumla çocuklarımız için yeni bir çekim ve mutluluk noktasına dönüştüreceğiz. Masal parkı, ahşap oyuncaklar atölyeleri, trafik eğitim ve bisiklet parkuru, etüt merkezlerinden oluşan projemiz, çocuklarımızı eğlendirirken eğiten, aileleri ise oyuncak seçimi konusunda bilinçlendiren bir işleve sahip olacaktır” vurgusunda bulundu.

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