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Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal, Mersin'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 21:59 | Son Güncelleme

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal, Mersin'de

MERSİN (AA) - Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Mersin Valiliğini ziyaret etti.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Özbal, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı ziyaretinin ardından beraberindeki Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin ve Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ile Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu sahil valilik makamında ziyaret etti.

Özbal, ziyarette Valilik Şeref Defteri’nin imzaladı. Vali Su, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişin ardından sona erdi.

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Adnan Özbal Mersin ziyaret

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