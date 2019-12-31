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  4. Deniz taksiler Fadıl Akgündüz'e devredilmişti! Çürümeye terk edildiler

Deniz taksiler Fadıl Akgündüz'e devredilmişti! Çürümeye terk edildiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 16:15 | Son Güncelleme

İstanbul'da başlatılan Deniz Taksi projesi hüsranla sonuçlandı. 2012'de 'Jet Fadıl' lakaplı Fadıl Akgündüz'e devredilen deniz taksiler, Haliç kıyısında çürümeye terk edildi.

İstanbul'da denizden kolay ulaşım sağlamak için Deniz Taksi'nin işletme hakkı 2011'de İstanbul Şehir Hatları Turizm San. Tic. A.Ş tarafından Teknomar Denizcilik ve Deniz Araçları İşletme A.Ş'ye verildi. Edinilen bilgiye göre, şirket devir teslim protokolü kapsamında Boğaz ve Adalar hattında tek yetkili firma olarak yolcu taşımaya başladı. 2012 yılında şirket 2 milyon 400 bin euro karşılığında Fadıl Akgündüz'e devroldu. O dönem Akgündüz, Deniz Taksi'nin adını da Capsea olarak değiştirdi.

"İSTANBUL TRAFİĞİNİ RAHATLATMAK İSTİYORUM" DEMİŞTİ

Akgündüz, birkaç yıl içinde denizdeki taksilerin sayısını ilk etapta yüze sonra da bine çıkararak İstanbul trafiğini rahatlatmak istediklerini açıklamıştı. Ancak 2013'den itibaren seferler aksamaya başladı, çalışanlar maaş alamaz duruma geldi.

15 TAKSİYE HACİZ GELDİ

Şirket çalışanları ise 2013 yılından itibaren Teknomar Denizcilik A.Ş aleyhine icra davaları açmaya başladı. Davalar işçilerin lehine sonuçlanırken, diğer alacaklı kurumlar da icra takibi başlattı. Sonunda İstanbul'daki 15 deniz taksiye haciz geldi. Ancak motorları, iç aksam ve elektronik sistemleri sökülen, deniz taksiler Haliç kıyılarında çürümeye terk edildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Jet Fadıl Fadıl Akgündüz Deniz Taksi

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