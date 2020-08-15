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Deniz yosunundan parmak arası terlik üretildi

DÜNYA HABERLERİ  | 15.08.2020 15:55 | Son Güncelleme

ABD'de bir üniversite laboratuvarı okyanus ve denizlerdeki plastik kirliliğini önlemeye katkı sunma amacıyla deniz yosunundan parmak arası terlik üretti.

Deniz yosunundan parmak arası terlik üretildi

ABD'de bir araştırma laboratuvarı deniz yosunundan çevre dostu parmak arası terlik geliştirdi.

Aynı zamanda modaya uygun parmak arası terlikler, ABD'nin San Siego kentinde bulunan Kaliforniya Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından üretildi.

Üniversiteden kimya ve biyokimya profesörü Mike Burkart deniz yosunundan doğal şekilde çözünen bir polimer geliştirdi.

Laboratuvar ilk önce deniz yosunlarından bir yakıt üretti ardından ilgisini sörf tahtalarına son olarak da parmak arası terklikleri geliştirmeye yöneltti.

Kurutulan yosunlar önce macun kıvamına geitirliyor arından bunlardan alınan yağdann terliğin yapımında kullanılan malzeme üretiliyor.

AYAKKABI ÜRETİCİLERİ TEMASA GEÇTİ

Profesör Bukart "Nerdeyse tüm önde gelen ayakkabı üreticisi malzemelerimizi ürünlerinde kullanma ihtimali konusunda görüşmeye geldi" dedi.

Parmak arası terlikler ucuz ve popüler olduğu için kullanımı sonlananlarının önemli bir oranı dünya genelindeki okyanus ve denizlerde plastik kirliliğine yol açıyor.

Bukart deniz yosunundan ürettikleri terliğin bu durumu değiştirmesini umuyor.

Burkart "Ürünlerin doğada sonsuza kadar kalmasını istemeyen örneğin gıda paketi ve diğer malzemeler üreten başka şirketlerle de görüşüyoruz. Bunların da doğal çözünmesini veya yeniden kullanılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.


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