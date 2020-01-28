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‘Denizci kedi’ sosyal medyayı salladı!

DÜNYA HABERLERİ  | 28.01.2020 10:24 | Son Güncelleme

'Miss Rigby' adlı 4 yaşındaki Birman kedisi, Floridalı sahipleriyle bir teknede yaşıyor. Amerikalı çift, kedi adına Instagram’da hesap açarak maceralarını anlatıyor.

‘Denizci kedi’ sosyal medyayı salladı!

Daily Mail’in aktardığına göre, 53 yaşındaki Shane La Peyre ve eşi Maryvonne eskiden bir mimari firmaya sahipti ama 10 yıl önce işi bırakarak yelkenciliğe başladı.

Kendi teknelerinde yaşayan ve seyahat eden çift, “Miss Rigby, 11 haftalık olduktan sonra hayatı boyunca bizimle teknede yaşadı. Burası onun evi ve o bu tekneyi seviyor” diye anlattı.

Maryvonne, “Karayipler üzerinden Grenada’ya kadar seyahat ederek çoğu adada durduk. Miss Rigby, bizimle yelkenlide ve ABD’nin doğu kıyısı boyunca teslimatını yaptığımız motorlu botlarla seyahat etti” ifadelerini kullandı.

Kedinin, mırıltıları ve görünümüyle en sert deniz koşullarını bile katlanabilir hale getirdiğini anlatan Maryvonne, Miss Rigby ile seyahat ve gezilerin çok neşeli olduğunu söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
denizci kedi miss rigby

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