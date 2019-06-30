İZMİR (AA) - İzmir'de, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Açık Su Yüzme Yarışları düzenlendi.

Türkiye Yüzme Federasyonu ve İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi iş birliğiyle Urla Karantina Adası'nda düzenlenen yarışlara, sporcuların yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve il protokolü katıldı.

Havanın rüzgarlı, denizin de fazla dalgalı olması nedeniyle kısaltılan parkurlarda, protokol üyeleri botlarla yaklaşık 50 metre açığa götürüldü. Toplu çıkışla başlayan yarış, renkli görüntülere sahne oldu.

Yarışta, Sutopu Federasyonu İzmir Şube Başkanı Uluç Serim birinci, İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz ikinci, DTO İzmir Şubesi Müdürü Halil Necati Hatipoğlu üçüncü oldu. Soyer, yarışı sekizinci sırada tamamladı.

Yarışmaktan vazgeçen Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ise botla karaya döndü.

- "Yarışı sonlarda bitirdim"

Soyer, yarışın sonunda yaptığı açıklamada, hava koşullarının sert olduğunu belirterek, "Başta rica ettim 'Centilmence yarışalım.' diye ama pek dinlenmedim galiba. Yarışı sonlarda bitirdim." ifadelerini kullandı.