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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 13:01 | Son Güncelleme

İzmir'de, Karantina Adası'nda yapılan ve il protokolünün de katıldığı yüzme yarışması, renkli görüntülere sahne oldu

İZMİR (AA) - İzmir'de, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Açık Su Yüzme Yarışları düzenlendi.

Türkiye Yüzme Federasyonu ve İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi iş birliğiyle Urla Karantina Adası'nda düzenlenen yarışlara, sporcuların yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve il protokolü katıldı.

Havanın rüzgarlı, denizin de fazla dalgalı olması nedeniyle kısaltılan parkurlarda, protokol üyeleri botlarla yaklaşık 50 metre açığa götürüldü. Toplu çıkışla başlayan yarış, renkli görüntülere sahne oldu.

Yarışta, Sutopu Federasyonu İzmir Şube Başkanı Uluç Serim birinci, İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz ikinci, DTO İzmir Şubesi Müdürü Halil Necati Hatipoğlu üçüncü oldu. Soyer, yarışı sekizinci sırada tamamladı.

Yarışmaktan vazgeçen Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ise botla karaya döndü.

- "Yarışı sonlarda bitirdim"

Soyer, yarışın sonunda yaptığı açıklamada, hava koşullarının sert olduğunu belirterek, "Başta rica ettim 'Centilmence yarışalım.' diye ama pek dinlenmedim galiba. Yarışı sonlarda bitirdim." ifadelerini kullandı.

Denizlerin önemine işaret eden Soyer, "Biz genelde denize karadan bakıyoruz. İzmirlinin denize daha çok tutunması, gençlerimizin denizi sahiplenmesi lazım. Bu hedefe ilişkin plan geliştirmemiz, gerekeni yapmamız lazım." diye konuştu.

DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, yarışa katılımından dolayı Soyer'e teşekkür ederek, madalya taktı.

Öte yandan, kadınlar, erkekler ve üçer kişiden oluşan takım yarışlarına toplam 189 yüzücü kayıt yaptırdı. Hava koşulları nedeniyle sporcular, 2 bin metreden yaklaşık 300 metreye indirilen parkurda yarıştı.

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Kabotaj Bayramı karantina adası tunç soyer yarışma

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