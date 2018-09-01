Denizde av sezonu başladı; balık az, fiyatı yüksek

Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA )- DENİZLERDE av yasağı dün gece yarısı sona erdi. Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki balık haline palamut, torik, sardalye ve hamsi balığı gelmeye başladı. Av sezonunun ilk sabahı balık az geldi, fiyatı ise yüksek.İlk mezatta palamut çifti 30 lira, torik tanesi 40 lira, istavrit kasası 220 lira, hamsi ise kasası 80 liradan alıcı buldu.

Gürtaş Balıkçılık sahibi Emin Gürer, sezonun zayıf başladığına işaret ederek, sezonun ilk günü balıkçının umduğunu bulamadığını söyledi; Gürer, "Şimdiye kadar umduğumuz hiç bir şeyi bulamadık. Hava esiyor, ilerleyen süreçlerde havanın düzelmesi halinde daha sağlıklı neticeler alacağımıza inanıyorum. Bu sabahki görüntü hoş değil. Hamsiler ince ama ümidimiz var. Hamsi ve palamudun bol olacağına dair ümidimiz var. Bu sabah 70-80 kasa hamsi geldi. Bekliyoruz, daha gelecek balıklar var. İlk gün olmasına rağmen fiyatlar tatmin edici, balıklar hesaplı, ilerleyen günlerde daha iyi olacak diye ümit ediyor" dedi.