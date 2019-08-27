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Denizde boğulma tehlikesi geçiren Rus turist, hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 17:22 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, denizde boğulması tehlikesi atlatan Rus Larisa Rychkova (69), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, denizde boğulması tehlikesi atlatan Rus Larisa Rychkova (69), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Konaklı Mahallesi'nde dün akşam denize giren Larisa Rychkova, bir süre yüzdükten sonra suda batıp, çıkmaya başladı. Kadının çırpındığını gören çevredekiler, yüzerek, yardıma gitti. Kıyıya çıkarılan Larisa Rychkova, çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla ilçedeki özel hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Larisa Rychkova, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Larisa Rychkova'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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