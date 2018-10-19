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Denizde böyle bulundu! Hareketsiz duruyordu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 16:29 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan Pakistan uyruklu kişiyi, gezi teknesi mürettebatı kurtardı.

İçmeler açıklarında seyreden "Black Angel" isimli günlük gezi teknesinin personeli, üzerinde çocuk can simidi bulunan kişinin, denizde hareketsiz durduğunu fark etti.

Denizde böyle bulundu! Hareketsiz duruyordu

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Denizde böyle bulundu! Hareketsiz duruyordu

Denizde böyle bulundu! Hareketsiz duruyordu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan bir kişi yakalandı.
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Denizde böyle bulundu! Hareketsiz duruyordu

Denizde böyle bulundu! Hareketsiz duruyordu
Yüzerek yurt dışına geçmeye çalıştığı ve bitkin düştüğü öğrenilen Pakistan uyruklu Nur Muhammet, mürettebat tarafından gezi teknesine alındı.
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Denizde böyle bulundu! Hareketsiz duruyordu

Denizde böyle bulundu! Hareketsiz duruyordu
Bir süre battaniyeye sarılarak ısıtılmaya çalışılan Muhammet, sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi.
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Denizde böyle bulundu! Hareketsiz duruyordu

Denizde böyle bulundu! Hareketsiz duruyordu
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Denizde böyle bulundu! Hareketsiz duruyordu

Denizde böyle bulundu! Hareketsiz duruyordu
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Denizde böyle bulundu! Hareketsiz duruyordu

Denizde böyle bulundu! Hareketsiz duruyordu
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Denizde böyle bulundu! Hareketsiz duruyordu

Denizde böyle bulundu! Hareketsiz duruyordu
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Anahtar Kelimeler:
Muğla bodrum Pakistan tekne

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