Denize girip saatlerce geri dönmüyordu! Sebebi şaşkına çevirdi

Ben isimli köpeğin kaybolduğundan endişelenen sahibi, durumu kontrol altına almak için Ben'in sırrını öğrenmeye karar verdi. Nedenini öğrendiğinde ise büyük şaşkınlık yaşadı.

Saatlerce denizden gelmeyen köpeğin sırrı ortaya çıktı

1 / 15 Köpekler insanların en iyi dostlarındandır.

2 / 15 'Ben' isimli köpek her gün evden çıkıp saatlerce ortadan kayboluyordu

3 / 15 Sevimli köpeğin en iyi arkadaşını tahmin bile edemezsiniz.

4 / 15 Tory Adası, İrlanda’nın kuzeybatısında yer alıyor. Labrador cinsi Ben’in sahibi ise burada yaşıyor.

5 / 15 Hemen her gün Ben ve Duggie buluşup eğleniyorlar. Harika bir arkadaşlıkları var.

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7 / 15 Oyunları sonrasında ise evine geri dönüyor

8 / 15 YÜZLERCE MANDA YÜZMEYE İNDİ Çin'in Sichuana nehrine inen yüzlerce manda görenleri şaşkına çevirdi.

9 / 15 Şafakta adaya ulaşmak için nehrin karşısına yüzen mandalar Nisan ve ekim ayları boyunca her gün yüzmeye iniyor.

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13 / 15 Ölen 300 kaplumbağanın, bir gün önce ölü halde bulunan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 102 zeytin renkli deniz kaplumbağasının hemen ardından geldiği ifade ediliyor. Kaplumbağaların ölüm nedeninin henüz belirlenemediği ifade edilirken, zeytin renkli kaplumbağaların Mayıs ve Eylül ayları arasında yumurtalarını sahillere bıraktıkları belirtiliyor.

14 / 15 Uzmanlar, deniz kaplumbağalarının zararlı yosunlar ya da balıkçıların avlanması sonucu ölmüş olabileceklerini belirtiyor. Meksika deniz kaplumbağalarının öldürülmesini 1990 yılında yasakladı. Yasağa uymayanlara dönük cezai işlem yapılıyor.