Denizi olmayan kent yüzücülerin akınına uğradı

Kent için büyük bir şans olarak görülen tesis sayesinde Erzurum'un ekonomisi olumlu yönde etkileniyor. Şehrin tanıtımı açısından da önemli bir faktör haline gelen tesis, spor camiasının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

Milli sporcular Erzurum kampında

Denizi olmayan Erzurum, bünyesinde bulunan tesisler arasındaki yüksek irtifalı tam olimpik havuzu sayesinde yüzücülerin akınına uğradı. Ukrayna ve Türkiye Yüzme Milli Takım sporcuları Erzurum’da kampa girdi. Sporcuları ziyaret eden Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, tatlı ikramında bulundu. Erzurum’un Palandöken ilçesinde bulunan Türkiye’nin tek yüksek irtifalı tam olimpik havuzu milli takım sporcuları için vazgeçilmez mekan oldu. Erzurum’a gelen Ukrayna Yüzme Milli takımı ve Türkiye Yüzme Milli takımı sporcuları kampa başladı.

Sporcuları ziyaret eden Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, tatlı ikramında bulundu. Fuat Taşkesenligil, Türkiye’nin tek yüksek irtifalı tam olimpik havuzunun Erzurum’da mevcut olduğunu ifade ederek, “Bu ilimiz için çok büyük şanstır. Bu bölgede 2 metre 10 santimetre derinliğinde ve 50 metre uzunluğunda tam olimpik yüzme havuzu sadece Erzurum’da bulunmaktadır. Dolayısıyla hem yerli hem yabancı sporcuların akınına uğruyor. Yaklaşık 3 haftadır devam eden ve ayı 5’ine kadar devam edecek Yüzme Milli Takımımız ve Ukrayna Yüzme Milli Takımı burada kamp halindeler.

Edindiğimiz izlenim şu. Hem Ukrayna Milli Takım antrenörü hem bizim Milli Takım antrenörü ve sporcular buradan çok memnunlar. Bu hem ilimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlıyor. İlimizin tanıtımı adına da çok önemli bir faktör. Böyle bir tesisin ilimizde bulunması spor camiası için de önem arz etmekte. İleriki günlerde Hollanda Milli Takımı da burada kamp yapacak. Onun dışında Avrupa ülkelerinde yine milli takım düzeyinde sporcuları bekliyoruz.” diye konuştu.

'YÜZME BİLMEYEN KALMASIN' Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, kentte yüzme bilmeyen kalmasın gayesiyle proje başlattıklarını kaydederek, “Ayrıca bunlarla beraber hem okul sporları hem müsabık sporcularımız kulüp çalışmalarımız yine devam etmekte. Bu sene ilk kez başlattığımız ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projemizle bine yakın öğrencimiz yüzme öğrendi. Bu projemiz haziran sonuna kadar devem edecek.” dedi.