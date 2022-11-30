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Denizi paylaşamadılar! Birbirlerinin üzerine tekne sürdüler

30.11.2022 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Karataş ilçesinde balıkçıların denizde yer yüzünden tartışıp birbirlerinin üzerine tekne sürdüğü anlar kameralara yansıdı. Denizde sorun yaşayan balıkçıların, Sahil Güvelik ve Karataş Balıkçılar Kooperatifi yetkililerinin araya girmesiyle barışıp, birbirlerinden şikayetçi olmadıkları belirtildi.

Denizi paylaşamadılar! Birbirlerinin üzerine tekne sürdüler

Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında, balık avlamak için Akdeniz'e açılan bir kaptan, bölge konusunda sorun yaşadığı bir balıkçı teknesinin üzerine teknesini sürüp, hafif şekilde çarptı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Karataş ilçesi açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, balık avlamak için Akdeniz'e açılan 2 balıkçı teknesinin kaptanı arasında, alan konusunda sorun yaşandı. Kaptanlardan biri, teknesini diğer teknenin üzerine sürüp, hafif şekilde çarptı.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARTIŞMAYI SONLANDIRDI

O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, teknedekiler birbirlerine küfürler yağdırdı. Balıkçılar, Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgeye gelmesiyle kıyıya döndü.

Denizde sorun yaşayan balıkçıların, Sahil Güvelik ve Karataş Balıkçılar Kooperatifi yetkililerinin araya girmesiyle barışıp, birbirlerinden şikayetçi olmadıkları belirtildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkçı Adana tekne

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