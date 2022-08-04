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  4. Denizin ortasında katliam gibi kaza! İki tekne çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Denizin ortasında katliam gibi kaza! İki tekne çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

04.08.2022 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, feci bir kaza meydana geldi. 5 yıldızlı bir otelin önünde tekne dolmuş ile su sporları sürat teknesi çarpıştı. Kazada İngiliz kadın turist hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden İngiliz turistin, 45 yaşındaki Anna Capuano olduğu belirlendi.

Denizin ortasında katliam gibi kaza! İki tekne çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, tekne dolmuş ile su sporları sürat teknesinin çarpıştığı kazada İngiliz kadın turist hayatını kaybeti, 5 kişi de yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Marmaris'in Uzunyalı mevkindeki 5 yıldızlı bir otelin önünde meydana geldi. Su sporlarına ait sürat teknesi ile Marmaris- Turunç seferi yapan Tamer Altındağ'ın (22) kullandığı tekne dolmuşun çarpıştı. Durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürat teknesinde bulunan İngiliz kadın turistin hayatını kaybettiğini belirledi.

21d

Kazada, tekne dolmuşu kullanan Tamer Altındağ ile Mırvat Jakmara (43), Lush Elin (21), Peter Jordin (40) ve Clein Svetiellu (19) ise yaralandı.

Yaralılardan 2'si Marmaris Devlet Hastanesi, diğer 3'ü ise ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

21s

Savcının incelemesinin ardından ölen turistin cansız bedeni ise Sahil Güvenlik ekibi tarafından karaya çıkartılıp, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Sahil Güvenlik kazayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla tekne
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