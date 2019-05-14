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Denizkurdu-2019 Tatbikatı devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 11:56 | Son Güncelleme

Tatbikatın ikinci gününde denizaltı savunma gemileri ve helikopterler tarafından denizaltı savunma harbi eğitimleri gerçekleştirildi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterle Anadolu'yu çevreleyen üç denizde eş zamanlı düzenlenen en büyük planlı tatbikatlardan Denizkurdu-2019 devam ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal tarafından sevk ve idare edilen, Deniz Kuvvetleri Karargahı tarafından planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından yönetilen Denizkurdu-2019 tatbikatının ikinci gününde denizaltı savunma gemileri ve helikopterler tarafından denizaltı savunma harbi eğitimleri gerçekleştirildi.

Doğu Akdeniz'deki tatbikat kapsamında karşı unsur olarak belirlenen bir denizaltı, gemiler tarafından sonarlarla tespit edilerek senaryo gereği etkisiz hale getirildi.

Tatbikatta Antalya'nın Beşadalar Bölgesi'ndeki belirlenen hedeflere kara bombardımanı atışları yapıldı. Adadaki hedefler tam isabetle vuruldu.

Tatbikat 25 Mayıs'ta sona erecek.

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Deniz Kurdu-2019, Denizaltı Savunma Harbi Eğitimi ile devam ediyorDeniz Kurdu-2019, Denizaltı Savunma Harbi Eğitimi ile devam ediyor
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Anahtar Kelimeler:
Denizkurdu helikopter tatbikat

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