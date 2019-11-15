“Denizlerimizin geleceğini temiz enerji kurtaracak”

Nişantaşı Üniversitesi’nin kampüsünde gerçekleşen etkinliğin açılış konuşması Deniz Kültürü Derneği Başkanı Dr. Hakkı Şen tarafından yapıldı. Etkinliğe ev sahipliği yapmaları nedeniyle Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın ve Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’a teşekkür eden Şen, “İklim Değişikliği Kurultayı”nı düzenlemekteki amaçlarının çocuklara ve gençlere küresel ısınma ve iklim değişikliğinin geleceğimiz için büyük bir sorun oluğunu anlatmak ve bu konuda onların bilinçlenmesini sağlamak olduğunun altını çizdi.

Etkinlikte söz alan Prof. Dr. Şenay Yalçın, iklim değişikliği farkındalığı oluşturma konusunda eğitim kurumlarının etkili olması gerektiğinin altını çizerek “Hep hava kirliliğinden, iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Bunun bir suçlusu olması lazım. Suçlusu topyekûn gerçekleşen sanayileşme. Fakat aynı zamanda sanayileşmenin getirdiği teknolojiyle beraber elimize yeni dijital araçlar geçti. Farkındalık yaratmak ve bilinçli nesiller ortaya çıkarmak için bu araçlardan faydalanmak önemli. Bu konuda üniversitelere, eğitim kurumlarına büyük iş düşüyor, kesin çözüm temiz enerji kaynaklarında” ifadelerini kullandı ve kürsüyü İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’a teslim etti.

"MUTLAKA ÖNLEMLER ALMAMIZ GEREKİYOR"

Sözlerine, iklim değişikliğinin etkisinin sadece sıcaklıklardaki artış olarak karşımıza çıkmadığını belirterek başlayan Kıran, “Kuraklık, aşırı yağış ve seller, şiddetli kasırgalar gibi aşırı hava olaylarının sıklığı ve etkilerindeki artış, okyanus ve deniz suyu seviyelerinde yükselme, buzulların erimesi gibi etkenler sonucunda bitkiler, hayvanlar ve farklı ekosistemlerin yanı sıra farklı coğrafyalarda yerleşik insan toplulukları da ciddi risklerle karşı karşıya… Çevreye verilen her zararın, insanlığa artan oranda geri döndüğünü küresel ölçekte yaşadığımız örneklerle görüyoruz. Bu ciddi tehdit karşısında mutlaka önlemler almamız gerekiyor” diye konuştu.