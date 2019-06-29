Fethiye Deniz Küreği Yarışması'nda bronz madalya elde eden kadınlar takımı, İstanbul Salon Küreği Yarışları'nda da gümüş madalya aldı. Aynı yarışta kulübün U19 Kızlar Takımı da 3'üncülük kupasını İzmir'e getirdi.

Kulübün kadınları, aylarca süren antrenmanların ardından 2018'de Adana'da düzenlenen Deniz Küreği Yarışması'nda iki bronz madalya, bir 3'üncülük kupası kazandı.

Doktor, avukat, öğretmen, bankacı, mühendis, akademisyen, ev kadını gibi çeşitli meslek gruplarından ve her yaştan kadınlar, ellerinin su toplamasına, kanamasına ve nasır tutmasına aldırmadan küreklerini bırakmıyor.

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - İzmir'in kürekçi kadınları, mesleklerindeki başarılarını denizlere de taşıdı ve ulusal kürekçilik yarışmalarındaki zaferleriyle adlarını duyurdu.

Kadınlar, 2019 yılında da kürek çekerek Fethiye'deki Akdeniz Yarışları ve Sapanca'daki Ulusal Egemenlik Kupası'ndan da ikincilik ve üçüncülüklerle döndü.

- "Mücadeleyi seviyorlar"

Kulüp başkan yardımcısı Tansel Erülkü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 200 aktif sporcunun büyük bölümünün kadın olduğunu belirtti.

Kürek sporunu yaşatmaya çalıştıklarını, kadınların yoğun ilgisini de sevindirici bulduklarını ifade eden Erülkü, "Kadınlarımız çok hırslı ve başarılı. İş çıkışı ya da hafta sonu izindeyken denize çıkıyorlar. İzmir'in de tadını çıkarıyorlar. Yaşları 13-65 yaş arasında değişiyor." dedi.

Erülkü, kadınların kulübe daha çok madalya ve kupa kazandırdığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kürekçilik erkek tabanlı bir spor ama kadınlarla çalışmak nispeten kolay. Çünkü azimliler. Mücadeleyi seviyorlar. Profilimiz çok yüksek. Hakiminden doktoruna, iş insanından yöneticiye kadar geniş skalada çalışan kadınlar var. Onların kürekçiliğe ilgisinden memnunuz."

- Skolyoza da strese de iyi geliyor

Kadın kürekçilerden Çağla Bozoğlu, 20 yıldır doktorluk yaptığı acil servise bir hastanın "kürek çarpması" sonucu geldiği gün hayatının değiştiğini belirtti.