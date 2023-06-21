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  4. Denizli’de feci kaza! 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı…

Denizli’de feci kaza! 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı…

21.06.2023 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Çardak ilçesinde tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Denizli’de feci kaza! 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı…

Afyonkarahisar-Denizli yönünde seyreden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 81 DV 370 plakalı yolcu otobüsü ile ters yönden gelen Beytullah Kanıcı idaresindeki 42 DV 664 plakalı tır, Çardak girişinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yolcu otobüsündeki Sevgi Aktaş ile tır sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

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Yaralanan otobüsteki 6 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Öte yandan, tır şoförünün yaklaşık 6 kilometre ters şeritten ilerlediği ileri sürüldü.

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Denizli yolcu otobüsü kaza

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