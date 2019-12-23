HABER

Denizli'de fırtına ve sağanak hayatı felç etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 15:48 | Son Güncelleme

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi'ndeki 6456 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın çatısı, fırtınada uçtu.

Çatıdan düşen kalas ve kiremit parçaları, Nail Günenç'e ait park halindeki cipin üzerine düştü. Araçta hasar meydana geldi.

Apartman sakinlerinden Ali Papuç, fırtına nedeniyle günü zor geçirdiklerini belirterek, "Sabah kalktığımızda çatı yerinde yoktu. Fırtınada uçmuş. Komşumuzun cipinin üzerine düştüğünü gördüm. Ürkütücü manzara vardı. O saatte dışarıda kimsenin olmaması olası üzücü durumu önledi" diye konuştu.

Fırtına nedeniyle korktuğunu dile getiren Mehmet Ay da "Can kaybı yaşanmamış olması sevindirici" dedi.

Kaynak: DHA

Mesleğini duyan korkuyor! "Bize yaklaşma, sen Azrail misin?"Mesleğini duyan korkuyor! "Bize yaklaşma, sen Azrail misin?"
CHP’li Öztrak’tan rüşvet tartışmalarına yanıt: "Bundan sonra hukuk konuşacaktır"CHP’li Öztrak’tan rüşvet tartışmalarına yanıt: "Bundan sonra hukuk konuşacaktır"
Otomobiller kafa kafaya çarpıştıOtomobiller kafa kafaya çarpıştı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizli Pamukkale

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

2020 fiyatları belli oldu

2020 fiyatları belli oldu

Ankara'daki 'rüşvet' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Ankara'daki 'rüşvet' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Rifat Serdaroğlu öncülüğünde yeni bir parti mi kuruluyor?

Rifat Serdaroğlu öncülüğünde yeni bir parti mi kuruluyor?

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Beşiktaş'ta denizcilik lisesinde şok! Balık ağına sarılı ceset bulundu

Denizcilik lisesinde şok! Balık ağına sarılı ceset bulundu

Havalimanına gelen Kobanbay ailesi karşılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce inanamadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi

Tuzla’da korkutan gemi yangını

Tuzla’da korkutan gemi yangını

Cumhuriyet gazetesi davasında yeni gelişme

Cumhuriyet gazetesi davasında yeni gelişme

Sakarya'da freni patlayan kamyonet dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'da freni patlayan kamyonet dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Kız öğrencilerin evinin tuvaletine gizli kamera yerleştiren doktor, emeklilik için dilekçe verdi

Doktor, kız öğrencilerin tuvaletine gizli kamera yerleştirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.