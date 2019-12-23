Denizli'de fırtına ve sağanak hayatı felç etti

Çatıdan düşen kalas ve kiremit parçaları, Nail Günenç'e ait park halindeki cipin üzerine düştü. Araçta hasar meydana geldi.

Apartman sakinlerinden Ali Papuç, fırtına nedeniyle günü zor geçirdiklerini belirterek, "Sabah kalktığımızda çatı yerinde yoktu. Fırtınada uçmuş. Komşumuzun cipinin üzerine düştüğünü gördüm. Ürkütücü manzara vardı. O saatte dışarıda kimsenin olmaması olası üzücü durumu önledi" diye konuştu.

Fırtına nedeniyle korktuğunu dile getiren Mehmet Ay da "Can kaybı yaşanmamış olması sevindirici" dedi.

Kaynak: DHA

