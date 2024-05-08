Yeğen atamasından sonra Bursa'da çok tartışılacak bir iddia daha! Fatih Portakal canlı yayında ateş püskürdü: "Onlar yedi, biz de yiyelim"

Yerel seçimlerden sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi tartışmalı atama kararlarıyla gündeme geldi. 20 yıl sonra AK Parti'den CHP'ye geçen belediyenin başkanı Mustafa Bozbey'in yeğenini belediyenin iştiraki olan bir şirkete yönetim kurulu başkanı olarak atadığı ortaya çıkınca tartışmalar patlak vermişti. Bozbey daha sonra kararından vazgeçtiğini açıkladı ancak daha sonra baldızıyla ilgili tartışmalar devam ederken Fatih Portakal'dan çok tartışılacak bir iddia daha geldi.

GERÇEĞİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKARDI

20 yıl boyunca Nilüfer Belediyesi'nin başkanlığını yürüttükten sonra 31 Mart seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan Mustafa Bozbey'in tartışmalı ataması, yeğeninin Instagram paylaşımıyla ortaya çıkmıştı.

TARTIŞMALAR ALEVLENDİ, FATİH PORTAKAL'DAN YENİ İDDİA GELDİ

Yeğen ataması tartışmaların fitilini ateşleyince Bozbey kararından geri adım attı. Fakat baldızı Sezen Uğurlu'yu daire başkanı olarak atamasına tepkiler gelmeye devam etti. Gazeteci Fatih Portakal tüm bunlara tepki gösterirken bir de Bursa Milletvekili Kayıhan Pala'nın eşiyle ilgili bir iddiayı gündeme getirdi. Sözcü TV ana haber bülteninde gelişmeleri ele alan Portakal'ın ifadeleri şu şekilde:

"SANKİ HAKLIYMIŞ GİBİ!"

Bursa'daki beyefendi geri adım attı. İsmail Saymaz'a konuşmuş, 'Tartışmalara mahal vermemek için' demiş. Tartışalım isterseniz beyefendi, yanlış yapıyorsunuz çünkü. Tartışmalara mahal vermemek için... Sanki haklıymış gibi! Yeğenini işe getirdi.

"ONLAR YEDİ, BİZ DE YİYELİM"

AK Parti'den CHP'ye geçti burası; 20 sene sonra almışsın eline bir fırsat geçmiş, insanlar umut arıyor, hastalıklı zihniyeti bırak, at çöpe. Hayır, devam ediyor; 'onlar yedi, biz de yiyelim' mantığıyla yaklaşıyorlar. Ondan sonra da haklıymış gibi 'Tartışmalara mahal vermeyelim' diyorlar. Yeğenini aldı görevden, geri adım attı ama baldızı hala Sosyal Hizmetlerde görev yapıyor.

"SİZ CUMHURİYET HISIM PARTİSİ MİSİNİZ?"

Bir başka bir bilgi daha; bunun da cevabını beyefendiden istiyorum. Kayıhan Pala var CHP Milletvekili, onun eşi de başkan yardımcısıymış anladığım kadarıyla. Ya arkadaşlar, siz Cumhuriyet Hısım Partisi misiniz ya, aile partisi misiniz? Yok mu başka insan? Neden böyle hatalar yapıyorsunuz, neden insanları umutsuzluğa sevk ediyorsunuz? Bu haksızlıkların hepsinin karşısında durmak gerekiyor. Durmazsak alır gider bunlar. Çünkü zihniyet değişmez çoğu zaman."



CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala