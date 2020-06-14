HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Denizli'de katliam! Öldürdüğü eşi ve 2 çocuğuyla yan yana toprağa verildi

Denizli'de katliam! Öldürdüğü eşi ve 2 çocuğuyla yan yana toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2020 13:29 | Son Güncelleme

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan Ahmet Çakar, tartıştığı eşi Özlem Çakar (31), çocukları Emir Çakar (8) ve Naki Çakar'ı (11) öldürdükten sonra intihar etti. 4 kişinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yan yana toprağa verildi.

İnşaat işçisi olarak çalıştığı Fransa'dan sağlık sorunları nedeniyle geçen aylarda memleketi Denizli'nin Çivril ilçesi Gürpınar Mahallesi'ne dönen Ahmet Çakar, mayıs ayında fıtık ameliyatı oldu.

BUNALIMA GİRDİ

Ardından yaklaşık 1,5 aydır evinde istirahat eden Çakar, iddiaya göre çalışamadığı için bunalıma girdi ve psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Bu nedenle bir süredir aile üyeleri ile sorunlar yaşadığı ileri sürülen Çakar, geçen 12 Haziran sabahı eşi Özlem Çakar ile tartıştı.

EŞİ VE İKİ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın uzaması üzerine Çakar, evdeki tüfek ile eşi Özlem Çakar ile çocukları Naki Çakar ve Emir Çakar'ı öldürdü. Çakar, daha sonra çenesinin altına dayadığı tüfekle intihar etti. Silah seslerini duyanlar durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, anne ve çocukların cansız bedenlerini buldu. Jandarma ekipleri, evin bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çekerek giriş ve çıkışları kapatıp, inceleme başlattı. İncelemelerin ardından aile üyelerinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Çivril Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Otopsinin ardından Ahmet ve Özlem Çakar çifti ile çocukları Naki ve Emir'in cenazeleri, yakınları tarafından alınarak Gürpınar Mahallesi'ndeki evlerine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından cenazeler, Gürpınar Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Sosyal mesafeye uyularak kılınan namazlarının ardından, cenazeler yan yana toprağa verildi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHüzünlü bir aşk hikayesini bağrında saklayan milyonlarca yıllık mağara: Baredine MağarasıHüzünlü bir aşk hikayesini bağrında saklayan milyonlarca yıllık mağara: Baredine Mağarası
Adalet Bakanı Gül'den 'Başak Demirtaş' açıklamasıAdalet Bakanı Gül'den 'Başak Demirtaş' açıklaması
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları
1/

En Çok Okunan Haberler

Şaşırtan gerilim! Sercan'dan olay tepki

Şaşırtan gerilim! Sercan'dan olay tepki

Aracında uyuyan siyahi adam polis tarafından öldürüldü

Aracında uyuyan siyahi adam polis tarafından öldürüldü

8 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

8 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu üyesi açıkladı!

Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu üyesi açıkladı!

Diskalifiye mi olacak? Flaş açıklama

Diskalifiye mi olacak? Flaş açıklama

Çin'de korkutan gelişme! Son 2 ayın en yükseğinde

Çin'de korkutan gelişme! Son 2 ayın en yükseğinde

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

Ünlü spiker hayatını kaybetti

Ünlü spiker hayatını kaybetti

Diğer Haberler
Ekmek pişirdiği sırada tandıra düşen anne ve kızı hayatını kaybetti

Yok böyle bir acı!

FETÖ’cü eski doktor saklandığı gizli merdiven altı odada yakalandı

FETÖ'den aranan doktor bu halde yakalandı

Son dakika! Adalet Bakanı Gül'den 'Başak Demirtaş' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'Başak Demirtaş' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan artan vaka sayılarıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan artan vaka sayılarıyla ilgili açıklama

Valilik açıkladı! İstanbul'da yağmur ne kadar sürecek?

Valilik açıkladı! İstanbul'da yağmur ne kadar sürecek?

Saros Körfezi'nde köpek balığı görüntülendi

Saros Körfezi'nde köpek balığı görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.