HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Denizli'de komşular arasında çöp kutusu kavgası! Bıçak ve sopalar havada uçuştu

Denizli'de komşular arasında çöp kutusu kavgası! Bıçak ve sopalar havada uçuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 23:08 | Son Güncelleme

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde apartman sakinleri arasında çöp kovasının yerinin değiştirilmesi nedeniyle çıkan bıçaklı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre olay, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi’nde meydana geldi. İki apartman sakinleri arasında çöp kutusu yerinin değiştirilmesinden dolayı tartışma çıktı. İki ayrı apartmanda yaşayan S.O. ile Hakan D. arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Tartışmayı pencereden izleyen S.O.’nun eşi A.T.O. ile diğer apartman sakinlerinden B.K. ve M.K. ile M.H.’de araya girmesi ile tartışma giderek büyüdü. Birbirlerine saldıran apartmandaki şahıslardan H.D. ise B.K. ve M.K’yı bıçakla yaraladı. A.T.O ise M.H’yi sopa ile başından yaraladı.

Apartmanda bulunan diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına alırken, 4 kişi sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. B.K. ise hamile olduğu gerekçesi ile tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kavgada kullanılan sopa ve bıçak polisler tarafından el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeşil çayın faydaları nelerdir?Yeşil çayın faydaları nelerdir?
Hurmanın faydaları nelerdir? Hurma hangi hastalıklara iyi gelir? Hurmanın faydaları nelerdir? Hurma hangi hastalıklara iyi gelir?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizli kavga

En Çok Okunan Haberler

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Manisa Kırkağaç'taki deprem anı kamerada!

Manisa Kırkağaç'taki deprem anı kamerada!

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Manisa'da korkutan deprem!

Manisa'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Manisa'da 4.7 büyüklüğünde deprem! (AFAD -Kandilli son depremler)

Manisa'da 4.7 büyüklüğünde deprem!

İsrail kabinesi Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ve Yahudi yerleşimlerin "ilhakını" oylayacak

İsrail'den gerilimi tırmandıracak hamle!

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ortadoğu Planı' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ortadoğu Planı' tepkisi

Bezoz'dan sonra şimdi de Boris Johnson! Hackleme girişiminin arkasından yine Prens Selman çıktı

Prens Selman uslanmıyor! Bezoz'dan sonra şimdi de Boris Johnson

Bolu’da alev alev yanan kafeterya küle döndü

Kafeterya alev topuna döndü! Bolu'da korkutan yangın

Prof. Dr. Naci Görür'den Marmaris depremi ile ilgili açıklama: Sarı faya dikkat

Prof. Dr. Naci Görür'den deprem açıklaması! 'Sarı faya dikkat'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.