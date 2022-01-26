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  4. Denizli'de şaşırtan anlar! Araçtan inip kardan adama saldırdılar

Denizli'de şaşırtan anlar! Araçtan inip kardan adama saldırdılar

26.01.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de otomobilleriyle seyir halindeyken karşılarına çıkan kardan adamı gören 3 genç, araçtan inip kardan adama uçan tekme attı. Kardan adam hırsızlığından sonra ortaya çıkan dayak anlarında, dayakçı gençlerin koşarak bölgeden uzaklaştığı anlar komik anlara neden oldu.

Yoğun kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Denizli’de, bir çok noktaya vatandaşlar tarafından kardan adam yapılırken, görenleri gülümseten anlar da yaşandı. Geçtiğimiz günlerde arabanın üstündeki kardan adamı fotoğraf çekildikten sonra alıp götüren 3 gencin gülümseten hırsızlığının ardından ise bu kez kardan adama şiddet uygulayanlar ortaya çıktı. Gece saatlerinde arabalarıyla Pamukkale ilçesine bağlı Dokuzkavaklar Mahallesinde seyir halinde olan bir grup genç, yol kenarındaki kardan adamı görerek araçlarını durdurdu.

UÇAN TEKME ATTI

Otomobilden inen 3 genç, hızla koşup kardan adamı uçan tekmeyle yıktı. Arkalarına bile bakmadan olay yerinden kaçan gençler, büyük bir hızla koşarak bölgeden uzaklaştı. Gençlerin kardan adamı yıkıp gittiği o komik anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

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Denizli
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