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Denizli'de yolcu otobüsü devrildi! 28 kişi yaralandı

25.08.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Antalya-Muğla karayolu üzerinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada 28 kişinin yaralandığı bildirildi. Öte yandan kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından 28 yaralı kentteki hastanelere kaldırıldı.

Denizli'de yolcu otobüsü devrildi! 28 kişi yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki 28 yolcu yaralandı.

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Antalya'dan İstanbul seferini yapmak üzere 34 yolcusuyla yola çıkan A.E. yönetimindeki 35 PK 643 plakalı yolcu otobüsü, Denizli Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde yağışın ardından kayganlaşan yolda refüje devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

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28 KİŞİ YARALANDI

Yan yatan otobüsteki yolcular, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla tahliye edildi.

Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından 28 yaralı kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Kazadan yara almadan kurtulan diğer yolcular ise bölgeye gelen başka bir otobüsle kent merkezine gönderildi.

Otobüs sürücüsü A.E. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. (AA)

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Denizli otobüs
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