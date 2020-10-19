HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Denizli'yi dolu vurdu! Araçlar delik deşik oldu

Denizli'yi dolu vurdu! Araçlar delik deşik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 17:04 | Son Güncelleme

Denizli'nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle birçok ev, tarla ve araçta hasar meydana geldi.

Denizli'yi dolu vurdu! Araçlar delik deşik oldu

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanağın ardından etkili olan dolu, Aşağışamlı ve Üzerlik mahallesi sakinlerine zor anlar yaşattı. Bazı araçların kaportalarında göçük meydana gelirken camları kırıldı. Bölgede evlerin dış cephelerinde, çatılarında ve güneş enerjisi sistemlerinde de hasar oluştu.

20201019_2_44909175_59021637_Web

Mahalle sakinleri, doludan korumak için araçlarının üstünü karton, battaniye, halı gibi malzemelerle örttü.
Ahırında ve evinin çatısında zarar oluşan Ramazan Özkurt, daha önce böyle bir dolu yağışı görmediğini söyledi. Zararının büyük olduğunu anlatan Özkurt, "Dolu, yumurtadan büyüktü. Cesaret edip dışarı çıkamadık." ifadelerini kullandı.

20201019_2_44909175_59021639_Web

Ramazan Özaydın, kapalı alana götürmek isterken aracının camının kırıldığını söyledi. Ali Toprak ise çatıdaki kırıklar nedeniyle evine su girdiğini aktardı.

20201019_2_44909175_59021644_Web

ZARAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Merkezefendi Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, dolunun, Aşağışamlı, Kumkısık, Üzerlik ve Salihağa mahallerindeki pamuk tarlaları, Yeniköy ve Pamukkale mahallelerindeki nar ve ayva bahçeleri ile bağlarda hasara neden olduğunu söyledi.

Gemici, zarar tespit çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf! Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf!
Bir ilde daha 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlamaBir ilde daha 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama
e- YDS sınav giriş belgesi nasıl alınıyor?e- YDS sınav giriş belgesi nasıl alınıyor?
En Çok Okunan Haberler
Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
12,5 yıl hapis cezası almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme
12,5 yıl hapis cezası almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme
Ne yaptın Şeyma! Tüm vücudunu yağlarken...
Ne yaptın Şeyma! Tüm vücudunu yağlarken...
4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi
4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi
İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Diğer Haberler
Kahramanmaraş’ta 65 yaş üstü vatandaşlara semt pazarı kısıtlaması
Bir ilde daha 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama
Antalya'da şiddetli fırtına can aldı!
Antalya'da şiddetli fırtına can aldı!
Eve gelen 3 bin 944 liralık doğal gaz faturası şaşırttı
Faturayı görünce hayatının şokunu yaşadı
Ermenistan Terter’de pamuk fabrikasını vurdu! NTV canlı yayınında panik anları
Canlı yayında saldırı anı!
HSK'dan 11 hakim ve savcı için meslekten ihraç kararı
HSK'dan 11 hakim ve savcı için meslekten ihraç kararı
Şanlıurfa’da ayakkabı fabrikasında çalışan işçiler yemekten zehirlendi
Şanlıurfa’da onlarca işçi yemekten zehirlendi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.