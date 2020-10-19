Denizli'yi dolu vurdu! Araçlar delik deşik oldu

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanağın ardından etkili olan dolu, Aşağışamlı ve Üzerlik mahallesi sakinlerine zor anlar yaşattı. Bazı araçların kaportalarında göçük meydana gelirken camları kırıldı. Bölgede evlerin dış cephelerinde, çatılarında ve güneş enerjisi sistemlerinde de hasar oluştu.

Mahalle sakinleri, doludan korumak için araçlarının üstünü karton, battaniye, halı gibi malzemelerle örttü.

Ahırında ve evinin çatısında zarar oluşan Ramazan Özkurt, daha önce böyle bir dolu yağışı görmediğini söyledi. Zararının büyük olduğunu anlatan Özkurt, "Dolu, yumurtadan büyüktü. Cesaret edip dışarı çıkamadık." ifadelerini kullandı.

Ramazan Özaydın, kapalı alana götürmek isterken aracının camının kırıldığını söyledi. Ali Toprak ise çatıdaki kırıklar nedeniyle evine su girdiğini aktardı.

ZARAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Merkezefendi Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, dolunun, Aşağışamlı, Kumkısık, Üzerlik ve Salihağa mahallerindeki pamuk tarlaları, Yeniköy ve Pamukkale mahallelerindeki nar ve ayva bahçeleri ile bağlarda hasara neden olduğunu söyledi.

Gemici, zarar tespit çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Kaynak: AA

