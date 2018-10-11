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Denizli'de cinsel istismar gerginliği: 6'sı Suriyeli 7 kişi tutuklandı, 3 kişi aranıyor

11.10.2018 14:31 | Son Güncelleme

Kale ilçesinde 14 yaşında bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 6'sı Suriyeli 7 kişi tutuklandı. 3 kişinin de arandığı açıklandı. Adliye önünde toplanan kalabalık, iki Suriyeliyi darp etmeye çalıştı.

Denizli'de cinsel istismar gerginliği: 6'sı Suriyeli 7 kişi tutuklandı, 3 kişi aranıyor

Denizli'nin Kale ilçesinde 14 yaşında bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 1'i Türk, 6'sı Suriyeli 7 kişi tutuklandı. 3 kişinin ise arandığı açıklandı.

Denizli Valisi Hasan Karahan, Çarşamba akşamı olayla ilgili olarak yayın yasağı getirildiğini duyurmuştu.

Perşembe günü ise Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayla ilgili bir açıklama yaptı:

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Geçen salı günü, Kale Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbar ve müracaatta, 14 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik 10 kişinin nitelikli cinsel istismar suçunu işledikleri iddia edildi. Bunun üzerine derhal, Kale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Mağdurun cinsel istismara dair raporları aldırıldı. Beyan doğrultusunda şüphelilerden 1'i Türk vatandaşı, 6'sı ise Suriye uyruklu olmak üzere toplam 7 kişi yakalandı. Bu kişiler, Kale Sulh Ceza Hakimliği'nce, sorgularının ardından tutuklandı. Olaya karıştıkları iddia edilen diğer 3 kişinin ise kimliklerinin tespiti ve yakalanmaları için çalışmalar sürüyor."

Olay Kale ilçesinde gerilime neden oldu. Adliye önünde toplanan kalabalık, iki Suriyeliyi darp etmeye çalıştı.

Saldırıya uğrayan Suriyeliler polis tarafından zırhlı araçla kalabalık arasından çıkarıldı. Kalabalık taş ve sopalarla otomobile zarar verdi.

Suriyelilere karşı sağduyu çağrısı

İlçedeki Suriyeli 30 aile güvenlik amacıyla tahliye edilerek, başka ilçelere götürüldü.

Denizli yerel basınından kaynakların aktardığına göre 14 yaşındaki kız çocuğu şüpheliler tarafından uyuşturucuya alıştırıldı ve cinsel istismara maruz kaldı.

BBC Türkçe'nin ulaştığı Kale Savcılığı soruşturmaya getirilen gizlilik nedeniyle daha fazla bilgi paylaşılamayacağını söyledi.

Kale Kaymakamı Murat Güneş ve AKP Kale Belediye Mehmet Salih Sağınç öfkeli kalabalıktan sağduyulu davranmalarını istedi.

DHA'nın haberine göre Kaymakam Güneş kalabalığa ilçedeki bütün Suriyelilerin tahliye edildiğini söyledi. Kale Belediyesi tarafından ilçede hoparlörden kalabalığın öfkesini dindirmek amacıyla Suriyelilerin tahliye edildiği anonsları yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli üst düzey subaylar kalabalığa sağduyu çağrısında bulunarak evlerine dağılmalarını istedi.

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