Denizli'de cinsel istismar gerginliği: 6'sı Suriyeli 7 kişi tutuklandı, 3 kişi aranıyor

Denizli'nin Kale ilçesinde 14 yaşında bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 1'i Türk, 6'sı Suriyeli 7 kişi tutuklandı. 3 kişinin ise arandığı açıklandı.

Denizli Valisi Hasan Karahan, Çarşamba akşamı olayla ilgili olarak yayın yasağı getirildiğini duyurmuştu.

Perşembe günü ise Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayla ilgili bir açıklama yaptı:

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Geçen salı günü, Kale Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbar ve müracaatta, 14 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik 10 kişinin nitelikli cinsel istismar suçunu işledikleri iddia edildi. Bunun üzerine derhal, Kale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Mağdurun cinsel istismara dair raporları aldırıldı. Beyan doğrultusunda şüphelilerden 1'i Türk vatandaşı, 6'sı ise Suriye uyruklu olmak üzere toplam 7 kişi yakalandı. Bu kişiler, Kale Sulh Ceza Hakimliği'nce, sorgularının ardından tutuklandı. Olaya karıştıkları iddia edilen diğer 3 kişinin ise kimliklerinin tespiti ve yakalanmaları için çalışmalar sürüyor."