Denizli'de 'sahte para' operasyonu

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda; 50'şer, 100'er ve 200'er banknotlar halinde 29 bin 750 lira sahte para ele geçirildi.

Denizli Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün, Acıpayam ilçesinde yüklü miktarda sahte paranın piyasaya sürüleceği bilgisini aldı. Şüphelilerin kullandığı otomobili belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Sürücüsü durdurulan araçta yapılan aramada; 50'şer, 100'er ve 200'er banknotlar halinde 29 bin 750 lira sahte para ele geçirildi. Otomobilde bulunan 4 kişi ise gözaltına alındı. İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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