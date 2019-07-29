Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında ilçenin çıkışında meydana geldi. Dazkırı yönüne giden Bedirhan Şahin yönetimindeki 34 TU 5408 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bariyerleri aşarak, şarampole devrildi. Kazada, sürücü Şahin ile yanındaki Hızır Kale yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hızır Kale'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ağır yaralı Bedirhan Şahin, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kale'nin cansız bedeni ise jandarmanın incelemesinin ardından, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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