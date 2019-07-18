Denizli'de traktör devrildi: 5 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alirıza Çiftçi (60) yönetimindeki 20 E 3983 plakalı, yulaf ve saman yüklü römorkun bağlı olduğu traktör, Camiyanı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, istinat duvarını aşarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile eşi Emine (59), torunları Ayşegül (14), Elif (9) ve Neşe Çiftçi (8), 112 Acil Servis ekiplerince Çameli ve Denizli'deki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ayşegül Çiftçi'nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

