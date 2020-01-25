Deprem anında eşine bir şey olmasın diye üzerine uzanmış

Merkez üsstü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte çöken bazı binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar enkaz altından 39 kişi kurtarıldı. Depremde merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Halaylı Sokakta bulunan 4 katlı Dilek Apartmanı’da çökmüştü. O çöken binanın 3’üncü katındaki dairede yaşayan Fırat Üniversitesi Mimarlık 3. Sınıf Öğrencisi Mehmet Şeker (23) ve aynı binanın 2 katındaki dairede yaşayan Zülküf ve Nurdan çifti enkaz altında kaldı.

TELEFON IŞIĞI İLE YERİNİ GÖSTERDİ, ENKAZDAN KURTARILDI

6 tane mimarlık okuyan arkadaş deprem anında çizim yaptıklarını ifade eden Mehmet Şeker, “Herkes birbirine baktı ne yapacağız diye. İkişer ikişer bir yerlere dağıldık. Odanın kapısını açmaya çalıştım kirişin altına gireyim derken sırtıma ve sol tarafıma kiriş düştü. Yüz üstü düştüm. Kolum falan hep kapının içerisinde kaldı. Sol omzumda kirişin altında kaldı. Hiç hareket edemedim. Telefonumu yanıma aldım. Diğer arkadaşım ise hareket ediyor ama konuşamıyordu. Kolon göğsüne düşmüş. Cebinden telefonu çıkardı aradı kimse açmadı. Her tarafımız uyuştu. Öleceğimizi düşündüm. Bayılıyorum, uyanıyorum halen aynı yerdeyiz. Sonra polis bağırdı sesimi duyan var mı diye. Son gücüm ile bağırdım yardım edin diye. İsmimi sordu. Sonra duvara vuracağım yerini söyle dedi. Vurdu dedim sağdan bir kere daha vurdu. Üzerimdesin dedim. Flaş açmıştım. Dedi bu ışık sizden mi geliyor. Evet dedim sizi kurtaracağım dedi. Kaç kişi olduğumuzu sordu 2 kişiyiz dedim. Nefes alamıyorduk nefes bitmişti. Üzerimdeki kolonu halı ile kaldırdılar. Normalde 4 arkadaş kalıyoruz ama o gün 2 tane de misafirimiz vardı” dedi.